Video Haber SON DAKİKA: Marmaris-Datça karayolu trafiğe kapatıldı! Anonslar yapılıyor! AFAD'dan açıklama geldi.... | Video

SON DAKİKA: Marmaris-Datça karayolu trafiğe kapatıldı! Anonslar yapılıyor! AFAD'dan açıklama geldi.... | Video

SON DAKİKA: Marmaris-Datça karayolu trafiğe kapatıldı! Anonslar yapılıyor! AFAD'dan açıklama geldi.... | Video
30.07.2021 | 18:18

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SON DAKİKA: Marmaris-Datça karayolu trafiğe kapatıldı! Anonslar yapılıyor! AFAD'dan açıklama geldi.... | Video 07:14
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Son dakika haberine göre; Marmaris Asparan civarındaki yangın yeniden şiddetlendi. Rüzgarın hızlanması ile alevler yeniden yayılmaya başladı. Tedbir amacı ile Marmaris-Datça karayolu ulaşıma kapandı. Seyir teraslarından yangını izleyeren vatandaşlar anonslarla uyarıldı. Öte yandan AFAD'dan da yangınlara ilişkin bir son dakika açıklaması geldi. İşte son dakika haberinin detayları...

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