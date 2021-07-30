SON DAKİKA: Marmaris-Datça karayolu trafiğe kapatıldı! Anonslar yapılıyor! AFAD'dan açıklama geldi.... | Video

Son dakika haberine göre; Marmaris Asparan civarındaki yangın yeniden şiddetlendi. Rüzgarın hızlanması ile alevler yeniden yayılmaya başladı. Tedbir amacı ile Marmaris-Datça karayolu ulaşıma kapandı. Seyir teraslarından yangını izleyeren vatandaşlar anonslarla uyarıldı. Öte yandan AFAD'dan da yangınlara ilişkin bir son dakika açıklaması geldi. İşte son dakika haberinin detayları...