2 kahraman alevlerle mücadele ederken şehit düştü

Antalya'nın Manavgat ilçesi Gebece Mahallesi Beloluk mevkisinde önceki gece söndürme çalışmaları sırasında içersinde 4 işçinin bulunduğu arazöz devrildi. Arazöz alevler arasında kaldı, Alevlerin arasında araç sürücüsü Niyazi İskarca ve yangın işçisi Ali Hüseyin Karakaya çıkartıldı. 112 ekiplerini ilk müdahalesini ardından yaralı işçiler Manavgat Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alındı. 2 işçinin tedavisine devam ediliyor.

CANSIZ BEDENLERİNE ULAŞILDI

Sabah yapılan çalışmalarda. Bergama İşletme Şefliği çalışanı Erdal Tokva (48) ile Akhisar İşletme Müdürlüğü çalışanı Yaşar Cinbaş'ın (53) cansız bedenlerine ulaşıldı. Cenazeleri sarp araziden alınarak ilk olarak Manavgat Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı. İşlemlerin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderileceği bildirildi.

2 ÇOCUK BASIYDI

Yangında hayatını kaybeden Bergama İşletme Şefliği çalışanı Erdal Tokva'nın evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenildi. Eşi Meral ile son görüşmesinde "Burada adeta cehennemi yaşıyoruz. Alevlerin boyu 40 metreye ulaşıyor." dediği öğrenildi. Yapılan işlemlerin ardından Tokva'nın cenazesi Akhisar'a gönderileceği bildirildi.

ATEŞİN KALBİNE SU SIKIYORUZ

Bir diğer orman kahramanı Akhisar İşletme Müdürlüğü çalışanı Yaşar Cinbaş'ın eh son ailesi ile görüşmesinde "Ateşin kalbine su sıkıyoruz" dediği öğrenildi. Evli ve 2 çocuk babası olan Çinbaş'ın ölüm haberini alan ailesi ve mesai arkadaşları ise Akhisar'da gözyaşlarına boğuldu. Cinbaş'ın bugün Akhisar'da toprağa verileceği öğrenildi.