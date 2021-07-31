Şahin Akdemir'in sosyal medya mesajı yürekleri dağladı: Son anına kadar su taşımış

Marmaris'te yangın söndürme çalışmalarına katılan itfaiye ekiplerine motosikletiyle içme suyu taşıyan Şahin Akdemir (25) motosikletiyle kaza yapınca alevlerin arasında kalarak hayatını kaybetti. Aslen Köyceğizli olan Şahin Akdemir, Marmaris'te turizm sektöründe çalışıyordu. Akdemir, Marmaris'teki yangını öğrenir öğrenmez olay yerine gidip, diğer vatandaşlar gibi söndürme çalışmalarına canla başla destek verdi.
Eşinden ayrı yaşayan ve 8 yaşında Melisa isminde çocuğu olan Akdemir, 27 Haziran'da İçmeler mevkisinde çıkan ve geçici orman işçisi Görkem Hasdemir'in şehit olduğu orman yangınında da gönüllü olarak itfaiyecilere su ve ayran taşımıştı. Henüz 25 yaşındayken memleketinin ormanları yanmasın diye mücadele ettiği sırada hayatını kaybeden Akdemir'in sosyal medya paylaşımlarından tam bir memleket sevdalısı olduğu anlaşılıyor.
YAPTIĞI PAYLAŞIM DUYGULANDIRDI
Muğla'nın her tarafından fotoğraflar paylaşan Şahin Akdemir'in birkaç yıl önce yaptığı bir paylaşımı da okuyanları duygulandırdı. Akdemir'in yaptığı paylaşımda, "Vatan dediler mi yüreğim kanar, bayrak dediler mi ciğerim sızlar, ezan okundu mu gözlerim dolar, Allah bizleri bir vatansız, bir bayraksız, bir de ezansız bırakmasın" yazdığı görüldü.
SON ANINA KADAR SU TAŞIMIŞ
Şahin Akdemir'in sosyal medya hesabından yangın sırasında yaptığı paylaşımlar dikkat çekti. İlk paylaşımını Marmaris merkezden yapan Akdemir, saat 16.38'de ise motosikleti ile yangına gidişini yayınlıyor ve "Su taşımaya devam, yangıncılara su taşıyacağız yine, Allah hayırlarımızı kabul eylesin" dediği duyuluyor. Yangın mahallinde itfaiye çalışanlarına su verirken görüntülerinin de yer aldığı paylaşımda Şahin Akdemir'in son olarak saat 17.52'de "Geliş gidiş yolları kapalı, Yangın hâlâ devam ediyor, şu an içindeyiz ellerimizde ayranlar, sular, yangın üstümüze üstümüze geliyor" dediği görülüyor. Bu görüntülerden kısa süre sonra ise Şahin Akdemir'in motosikleti ile giderken dumandan etkilendiği ve motorundan düştüğü, ardından da hayatını kaybettiği öğrenildi.
"YİĞİTTİ, MERTTİ... VATANI IÇIN CANINI VERDI"
Şahin Akdemir'in cenazesi ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Muğla Köyceğiz'deki Sazak Mahallesi'nde bulunan Gedik Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cenaze törenine AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da katıldı. Tabutun üzerine Türk bayrağının örtüldüğü dikkat çekti.
Şahin Akdemir'in babası Ali Akdemir, oğlunun hayırsever, yiğit birisi olduğunu söyledi. Ali Akdemir, "Oğlum Hakkari Yüksekova'da askerlik yaparken mayın patlaması sonucu yaralanmıştı. Mertti, öyle hiç yılmazdı. 'Ölüme kadar giderim baba, ormanlar, hayvanlar yanıyor, insanlar rezil oluyor. Beni PKK yiyemedi burada da kimse yiyemez. Ben vatanım için varım' demişti. Vatanı için vanını verdi" diye konuştu. Anne Saniye Akdemir de, "Ne söylesem 'hemen yapardı. Bana çok düşkündü" diyerek gözyaşı döktü.