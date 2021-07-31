Şahin Akdemir'in sosyal medya mesajı yürekleri dağladı: Son anına kadar su taşımış

Şahin Akdemir'in babası Ali Akdemir, oğlunun hayırsever, yiğit birisi olduğunu söyledi. Ali Akdemir, "Oğlum Hakkari Yüksekova'da askerlik yaparken mayın patlaması sonucu yaralanmıştı. Mertti, öyle hiç yılmazdı. 'Ölüme kadar giderim baba, ormanlar, hayvanlar yanıyor, insanlar rezil oluyor. Beni PKK yiyemedi burada da kimse yiyemez. Ben vatanım için varım' demişti. Vatanı için vanını verdi" diye konuştu. Anne Saniye Akdemir de, "Ne söylesem 'hemen yapardı. Bana çok düşkündü" diyerek gözyaşı döktü.