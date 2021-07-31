Son dakika haberi... Edinilen bilgiye göre, merkez Meram ilçesi Hasanköy Mahallesi Özşahin Sokak'ta bir evde 7 kişinin ölü bulunduğu ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Eve giren sağlık ekipleri, 7 kişinin de silahla vurularak öldürüldüğünü belirledi. Kaçan saldırganların evi ateşe vermeye çalıştığı da ortaya çıktı.
HAYATINI KAYBEDENLERİN İSİMLERİ BELLİ OLDU
Yapılan incelemede hayatını kaybedenlerin Dedeoğulları ailesine mensup Yaşar, Barış, Metin, Serap, Serpil, İpek ve Sibel Dedeoğulları olduğu öğrenildi. Olayın faili olarak Dedeoğlu ailesinin komşularının arandığı öğrenildi.
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10 YILLIK HUSUMET
Katliamın 10 yıl önce iki aile arasında 'kedi yavrusu' meselesinden başlayan husumetin devamı olduğu üzerinde durulduğu öğrenildi. Aileler arasında yıllardır süren husumetin geçtiğimiz 12 Mayıs'ta taşlı sopalı kavgaya dönüşmesi üzerinde her iki aileden 13 kişi yaralanmıştı. Karşılıklı şikâyetlerin ardından ise 6 kişi tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.
BİRBİRLERİNİ SUÇLAMIŞLARDI
On yıl önce mahkeme kayıtlarına yansıyan ifadelerde Yaşar Dedeoğlu'nun "Komşum İ.A. kedilerimi yavruları ile birlikte götürmüştü. Ona 'Nataşa kedilerimi getir' dedim. Bu nedenle hakarete maruz kaldığını söyleyip şikâyetçi oldu" dediği ortaya çıkmıştı. 12 Mayıs'taki son olayda da yaşamını yitiren Serap Dedeoğlu "Arife günü ailemle evde otururken bahçemize torpil atıldı. Bu sırada komşularımız olan kişilerle aramızda kavga çıktı" şeklinde ifade vermişti. Dosyada şüpheli olarak ifadesi alınan karşı aileden A.K. ise "Bahçede amcaoğlum ile sigara içerken komşumuz Barış Dedeoğlu gözümüze ışık tuttu ve küfürlü sözler söyledi. Ne olduğunu anlayamadan ailecek demir sopalarla saldırıp bayılacak duruma gelinceye kadar dövdüler. Havaya tüfekle 4 el ateş ettiler" şeklinde beyanda bulunmuştu.
KONYA VALİLİĞİNDEN AÇIKLAMA
Konya Valiliğinden konuyla ilgili olarak açıklama yapıldı. Açıklamada, "30.07.2021günü saat 19:00 sularında Meram ilçemizde meydana gelen elim olayda, maalesef aynı aileden 7 kişi silahla öldürülmüştür. Vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet yakınlarına sabır diliyorum. Olay ile ilgili soruşturma tüm imkanlar seferber edilerek çok yönlü olarak devam etmektedir. En yakın zamanda olayın failleri yakalanarak adalete teslim edilecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.