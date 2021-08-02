Helikopterlerin biri gidiyor diğeri geliyor! Karadan müdahale edilemiyor...

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli; Manavgat'ta devam eden yangınlar ile ilgili "Manavgat'ta Gündoğmuş'un tahliye edilmesi söz konusu. Ekipler müdahale ediyor. Tüm bu yangınlar sönene kadar, vatandaşımız normal hayatına kavuşana kadar çalışmalarımız sürecek. Yerleşim yeri odaklı ilerliyoruz, sabahtan itibaren Bodrum'da binlerce helikopter sortisi yapıldı." ifadelerini kullandı.