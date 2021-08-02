Helikopterlerin biri gidiyor diğeri geliyor! Karadan müdahale edilemiyor...

Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde devam eden orman yangınları ile mücadele devam ediyor. Antalya'nın Manavgat ilçesine bağlı Çardak Mahallesi Beydiğin mevkiindeki dağlık alanda çıkan yangına karadan müdahale edilemezken havadan müdahale tüm hızıyla sürüyor.
HELİKOPTERLER ÇOK SAYIDA SORTİ YAPIYOR
Sarp arazi yapısı nedeniyle karadan müdahale edilemeyen yangını söndürmek için helikopterler çok sayıda sorti yapıyor. İtfaiye araçları ise yeni açılan Konya kara yolu üzerinde tampon bölge oluşturmak için alana doğru yol açtı.
Ağaç kesme motoru olan halk, tampon bölge oluşturmak için ağaç kesimine başladı. Birçok arazöz, itfaiye, su takviye araçları ve orman işçileri de yangına müdahale için hazır bekletiliyor. Beydiğin Camii önünde orman işçilerine su, ayran, sandviç gibi birçok kumanya standı oluşturuldu.
Antalya Valisi Ersin Yazıcı, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Başoğlu ve AK Parti Antalya Milletvekili Kemal Çelik, buradaki yangın bölgesinde incelemelerde bulunarak bilgi aldı.
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli; Manavgat'ta devam eden yangınlar ile ilgili "Manavgat'ta Gündoğmuş'un tahliye edilmesi söz konusu. Ekipler müdahale ediyor. Tüm bu yangınlar sönene kadar, vatandaşımız normal hayatına kavuşana kadar çalışmalarımız sürecek. Yerleşim yeri odaklı ilerliyoruz, sabahtan itibaren Bodrum'da binlerce helikopter sortisi yapıldı." ifadelerini kullandı.