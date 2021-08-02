Kılıçdaroğlu’na sert tepki: Ortakları orman yakarken o da yalan peşinde

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 1982 tarihli orman alanlarında yapılaşma yetkisini içeren düzenlemeyi çarpıtarak, "Erdoğan bir imza ile ormanlarda yapılaşma yetkisini Turizm Bakanı'na verdi" şeklindeki sözleri büyük tepki topladı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "1982 tarihli kanun ile 3 ayrı bakanlığın uhdesinde 39 yıldır var olan bir yetkidir. Birlik ve beraberlik gerektiren bu günlerde konuyu çarpıtmanızı doğru bulmuyorum" dedi.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ: Hem yalancı hem ahlaksızsın! Vatandaşın kullanacağı mesire alanlarıyla ilgili bir düzenlemeyi kalkıp betonlaşmaya yormak senin gibi bir provokatöre yakışır. Eğer biraz şerefin utanman varsa CHP'li belediyelere tahsis edilen tüm mesire alanlarını kapat! Ama sende ne gezer!
AK Parti Hatay Milletvekili Sabahat Özgürsoy Çelik: Devlet millet el ele verip sizin ortağınızın yaktığı ormanlarımızı kurtarmaya çalışırken, siz halen yalan rüzgârına devam ediyorsunuz. Yalanlarınızın içinde boğulacaksınız.
AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal: 1982 yılında yapılan bir düzenleme üzerinden orman yangınlarını açıklamak; kasıtlı, sistematik, nefreti körüklemeyi amaçlayan çirkin bir yalan.
AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan: Hımm; tanka çıkmaktan ekskavatöre terfi etmiş! Düzenleme 39 yıldır var olan yetkinin Turizm Bakanlığı'yla sınırlandırılması.
MHP Genel Başkan Başdanışmanı Eyyup Yıldız: Sen bu ülke için gerçekten yemin ederim milli bir güvenlik sorunusun kafayı iyice sıyırmış freni patlamış kamyon gibisin. Yazıklar olsun şu düştüğünüz hale bakın göz kalp kararmış kapanmış.
AK Parti Gaziantep Milletvekili Ali Şahin: İnsan kinini insanlığının önüne geçirmeye görsün... 'Yangınları ormanlarda yapılaşmak için iktidar çıkardı!' diyebilecek kadar şirazeniz kaymış! Bu ülkenin başına gelmiş yıkıcı, en büyük doğal felaketsiniz...