Kılıçdaroğlu’na sert tepki: Ortakları orman yakarken o da yalan peşinde





AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ: Hem yalancı hem ahlaksızsın! Vatandaşın kullanacağı mesire alanlarıyla ilgili bir düzenlemeyi kalkıp betonlaşmaya yormak senin gibi bir provokatöre yakışır. Eğer biraz şerefin utanman varsa CHP'li belediyelere tahsis edilen tüm mesire alanlarını kapat! Ama sende ne gezer!

AK Parti Hatay Milletvekili Sabahat Özgürsoy Çelik: Devlet millet el ele verip sizin ortağınızın yaktığı ormanlarımızı kurtarmaya çalışırken, siz halen yalan rüzgârına devam ediyorsunuz. Yalanlarınızın içinde boğulacaksınız.