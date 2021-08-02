Son dakika | Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı ile ilgili flaş karar: Bugün yapılacaktı...

Son dakika... Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın bugün saat 15.30'da Beştepe'de yapılacağı belirtilmişti. Toplantıda koronavirüs ile mücadele ve son gelişmeler ele alınacaktı. Milyonların merakla beklediği toplantı ile ilgili flaş bir karar alındı. Toplantının günü ve saati değiştirildi.
KABİNE TOPLANTISI ERTELENDİ
Birçok farklı noktada peş peşe çıkan ve büyük mücadele ile söndürülmeye çalışan yangınlar için bakanlar sahaya indi. Yangın bölgesinde 24 saat mesai yürüten Kabine üyelerinin bölgeden ayrılmamaları için toplantının ertelendiği belirtiliyor.
TARİH BELLİ DEĞİL
Kabine Toplantısının hangi gün yapılacağına dair tarih ise henüz belli değil.