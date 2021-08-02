Son dakika | Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı ile ilgili flaş karar: Bugün yapılacaktı...

Son dakika... Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın bugün saat 15.30'da Beştepe'de yapılacağı belirtilmişti. Toplantıda koronavirüs ile mücadele ve son gelişmeler ele alınacaktı. Milyonların merakla beklediği toplantı ile ilgili flaş bir karar alındı. Toplantının günü ve saati değiştirildi.