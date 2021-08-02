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Giriş Tarihi: 2.8.2021 12:01 Son Güncelleme: 2.8.2021 12:05

Birçok ilde elektrik kesintisi: Yetkililerden peş peşe açıklamalar...

AA
Birçok ilde elektrik kesintisi: Yetkililerden peş peşe açıklamalar...

İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Adana, Mersin gibi birçok ilde ekektirik kesintisi yaşanıyor. Yetkililer yaşanan elektirik kesintisi ile ilgili peş peşe açıklamalar geldi. Dağıtım şirketleri, yaşanan elektrik kesintilerinin iletim kaynaklı olduğunu ifade ederken aşırı klima kullanımına dikkat çekti.

Türkiye geneli yaşanan elektrik kesintileri ile ilgili yetkililerden dikkat çeken açıklamalar geldi. İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Adana, Mersin gibi birçok ilde yaşanan elektirik kesinitisinin nedenine ilişkin değerlendirmede bulunan yetkililer bazı bölgelerde iletim hatlarından kaynaklı kesinti yaşandığını belirtti...

ÇOK SAYIDA İLDE ELEKTİRİK KESİNTİSİ

Türkiye genelinde yaşanan elektrik kesintilerinin yüksek talep ve iletim hatlarından kaynaklı olduğu öğrenildi. AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Türkiye'de İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Adana, Mersin gibi birçok ilde elektrik kesintisi yaşanıyor.

Yetkililer, yükselen elektrik talebi, kuraklık nedeniyle hidroelektrik santrallerinde ve rüzgar enerjisi santrallerinde üretimin azalmasının yanı sıra aşırı klima kullanımının da ülke genelinde tüketimi artırdığına dikkati çekerken, dağıtım şirketleri kesintilerin iletim kaynaklı olduğunu ifade ediyor.

Uludağ Elektrik Dağıtım AŞ (UEDAŞ), Twitter hesabından konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Bursa'da bazı bölgelerde iletim hatlarından kaynaklı kesinti yaşanmaktadır. Arızaya müdahale edilmekte olup en kısa sürede onarım sağlanacaktır. Duyarlılığınız için teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.

BEDAŞ'TAN AÇIKLAMA

GDZ ELEKTRİK DAĞITIM'DAN YAPILAN AÇIKLAMA

GDZ Elektrik Dağıtım'dan yapılan açıklamada; " Hizmet bölgenizi de kapsayan ulusal elektrik şebekesi kaynaklı elektrik kesintileri yaşanmaktadır. En kısa sürede elektrik verilmesi yönünde çalışmalar devam etmekte olup zaman konusunda ilave bilgilendirme yapacağız." denildi.

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Birçok ilde elektrik kesintisi: Yetkililerden peş peşe açıklamalar...
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