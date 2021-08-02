Birçok ilde elektrik kesintisi: Yetkililerden peş peşe açıklamalar...

Türkiye geneli yaşanan elektrik kesintileri ile ilgili yetkililerden dikkat çeken açıklamalar geldi. İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Adana, Mersin gibi birçok ilde yaşanan elektirik kesinitisinin nedenine ilişkin değerlendirmede bulunan yetkililer bazı bölgelerde iletim hatlarından kaynaklı kesinti yaşandığını belirtti...
ÇOK SAYIDA İLDE ELEKTİRİK KESİNTİSİ
Türkiye genelinde yaşanan elektrik kesintilerinin yüksek talep ve iletim hatlarından kaynaklı olduğu öğrenildi. AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Türkiye'de İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Adana, Mersin gibi birçok ilde elektrik kesintisi yaşanıyor.
Yetkililer, yükselen elektrik talebi, kuraklık nedeniyle hidroelektrik santrallerinde ve rüzgar enerjisi santrallerinde üretimin azalmasının yanı sıra aşırı klima kullanımının da ülke genelinde tüketimi artırdığına dikkati çekerken, dağıtım şirketleri kesintilerin iletim kaynaklı olduğunu ifade ediyor.
Uludağ Elektrik Dağıtım AŞ (UEDAŞ), Twitter hesabından konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Bursa'da bazı bölgelerde iletim hatlarından kaynaklı kesinti yaşanmaktadır. Arızaya müdahale edilmekte olup en kısa sürede onarım sağlanacaktır. Duyarlılığınız için teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.
BEDAŞ'TAN AÇIKLAMA
GDZ ELEKTRİK DAĞITIM'DAN YAPILAN AÇIKLAMA
GDZ Elektrik Dağıtım'dan yapılan açıklamada; " Hizmet bölgenizi de kapsayan ulusal elektrik şebekesi kaynaklı elektrik kesintileri yaşanmaktadır. En kısa sürede elektrik verilmesi yönünde çalışmalar devam etmekte olup zaman konusunda ilave bilgilendirme yapacağız." denildi.