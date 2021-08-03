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Haberler Gündem Haberleri Türkiye yangına karşı tek yürek oldu: Birlikte çok güçlüyüz Türkiye'm
Giriş Tarihi: 3.8.2021 07:57

Türkiye yangına karşı tek yürek oldu: Birlikte çok güçlüyüz Türkiye'm

ERDOĞAN ÖZTÜRK ERDOĞAN ÖZTÜRK
HAYRETTİN ŞAŞMAZ HAYRETTİN ŞAŞMAZ
Zeki ÖZKESKİN
Türkiye yangına karşı tek yürek oldu: Birlikte çok güçlüyüz Türkiye'm

Son dakika... Antalya ve Muğla'da orman yangınlarıyla mücadele sürüyor. Devletin tüm kurumları teyakkuzda, bakanlar bölgede. İtfaiye eri, orman işçisi, köylüler alevlere karşı omuz omuza mücadele veriyor

Son dakika... Antalya ve Muğla'da geniş ormanlık alanlar alevlerle teslim olurken, söndürme çalışmaları dört bir koldan yürüyor. Yangınların çoğu kontrol altına alınırken Manavgat ve Marmaris ile Bodrum Çökertme'deki yangın yayılmaya devam ediyor. Devletin tüm kurumları, orman işçileri, itfaiye erleri, askerler ve köylüler omuz omuza alevlerle mücadele ediyor. Kimi alevlerin arasına dalıyor, kimi kovalarla su taşıyor. Kadını erkeği demeden dik yamaçlarda yangın hortumlarını taşıyor. Sağlık görevlileri ise alevlere en yakın noktada yangın savaşçılarının yardımına koşuyor... Veterinerler ise dumandan ve alevlerden etkilenen hayvanları hayatta tutmak için çabalıyor.

Türkiye yangına karşı tek yürek oldu: Birlikte çok güçlüyüz Türkiye'm

TOPYEKÜN MÜCADELE

Antalya'nın Manavgat, Gündoğmuş, Akseki ve Alanya ilçelerindeki 13 mahallede yangın devam ediyordu. Manavgat'ta, alevlerin tehdit ettiği Sırtköy Mahallesi, Gündoğmuş'ta da Ümütlü ve Senir mahalleleri tahliye edildi. Ümütlü Mahallesi'ne, duman nedeniyle mahsur kalan 10'u itfaiye personeli 20 kişi kurtarıldı. Akseki ilçesi Kepezbeleni Mahallesi'ndeki yangın, kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Gülen Dağ'daki yangın da devam ediyor. 4 ilçede yangından 50 bin hektar alan etkilendi.

Türkiye yangına karşı tek yürek oldu: Birlikte çok güçlüyüz Türkiye'm

Muğla'nın Milas ilçesi Beyciler'de başlayan yangın Bodrum'a ulaştı. Yukarı ve Aşağı Mazı mahallelerinde etkili olan alevler, önceki akşam Çökertme Mahallesi'ne ulaştı. Gece boyunca etkili olan alevlerin bölgedeki termik santrale ulaşmaması için büyük çaba harcandı. Gökbel Mahallesi'nde yaşayanlar 500 büyükbaş hayvanı alarak mahalleyi terk etti. Mazı Mahallesi'nde ev ve işyerleri büyük zarar gördü. Mahalleli yangına müdahale için denizden su taşıdı.

Türkiye yangına karşı tek yürek oldu: Birlikte çok güçlüyüz Türkiye'm

Marmaris'te yangın sürüyor. Turunç Mahallesi'nde tur tekneleriyle tahliye yapıldı. Köyceğiz'de yangın sürerken, Seydikemer ilçesindeki yangın kısmen kontrol altına alındı.

Türkiye yangına karşı tek yürek oldu: Birlikte çok güçlüyüz Türkiye'm

Adana'nın Karaisalı ve Çukurova ilçeleri sınırında bir tarlada çıkan anız yangını ormana sıçradı, söndürme çalışmaları sürüyor. Isparta'nın Sütçüler ilçesine bağlı Yazılı Kanyon Milli Parkı'nda yangın çıktı. Denizli'nin Buldan ilçesinde de yangın çıktı.

Türkiye yangına karşı tek yürek oldu: Birlikte çok güçlüyüz Türkiye'm

5 YAŞINDAKİ FATMA'DAN ÖRNEK DAVRANIŞ

Antalya'nın Serik ilçesi Çakallık Mahallesi'nde yaşayan 5 yaşındaki Fatma Gül televizyonlarda yanan köyleri, evleri ve hayvanları görünce gözyaşlarına boğuldu. Kendisi gibi aynı ismi taşıyan anne Fatma Gül ile babası İbrahim Gül'e

Türkiye yangına karşı tek yürek oldu: Birlikte çok güçlüyüz Türkiye'm

"Kumbaramda biriktirdiğim bütün paraları afetzedelere göndermek istiyorum" dedi. Afetzedeler için oluşturulan yardım toplama yerine elinde gelen Fatma Gül, kumbarasından çıkan 185 lirayı "Kardeşler için" diyerek teslim etti. Gül "Ağlayan anneleri görünce çok üzüldüm. Yanan evler beni çok ağlattı" dedi.

Türkiye yangına karşı tek yürek oldu: Birlikte çok güçlüyüz Türkiye'm

AZERBAYCAN'DAN 220 KİŞİLİK EKİP TÜRKİYE'DE

Türkiye'nin farklı noktalarında çıkan orman yangınlarıyla mücadeleye destek için Azerbaycan'dan gelen 220 kişilik ekip önceki gece saatlerinde ülkeye giriş yaptı. 41'i itfaiye aracı olmak üzere toplam 53 araçlık konvoy, Ordu'da yakıt ikmali yaptı. Ekip daha sonra yola devam etti.

Türkiye yangına karşı tek yürek oldu: Birlikte çok güçlüyüz Türkiye'm

DAYANIŞMA RUHU ORTAYA ÇIKTI

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin talimatıyla, afet bölgelerine yakın bölgelerin MHP'li belediyeleri yardım kampanyalarını genişletti.

Türkiye yangına karşı tek yürek oldu: Birlikte çok güçlüyüz Türkiye'm

MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, yaptığı yazılı açıklamada özetle şunları kaydetti: "Bu zor günler, Türk milletinin yardımlaşma ve dayanışma ruhunun daha net ve belirgin biçimde ortaya çıktığı günlerdir. Bizim inancımızda ve kültürümüzde, orman yakmakla insan canına kıymak arasında fark yoktur." ANKARA

Türkiye yangına karşı tek yürek oldu: Birlikte çok güçlüyüz Türkiye'm

Türkiye'de çıkan orman yangınlarının ardından yapılan spekülatif iddialara destek veren sosyal medya hesaplarına karşı çıkan kullanıcılar, Twitter'da güçlü Türkiye anlamına gelen "StrongTürkiye" etiketini gün boyu ilk sıraya taşıdı.

Türkiye yangına karşı tek yürek oldu: Birlikte çok güçlüyüz Türkiye'm

DUMANDAN ETKİLENEN KÖPEĞE İLKYARDIM

Konya UMKE ekibinden 8 kişiden oluşan 2 tim, günlerdir süren Antalya Manavgat ilçesindeki yangın bölgesine görevlendirildi. Sırtköy'de ekipten Turan Sevim, insanların kaçıştığı sırada bir köpeği fark etti. Köpeği kucağına alıp, yangın yerinden uzaklaştıran Sevim, dumandan etkilenen köpeğe ilk müdahaleyi de yaptı. Sevim, "Ambulansta köpeğe oksijen verdik. Su içmek istemedi. Göz göze geldik ve suyunu içmeye başladı" dedi. Tolga YANIK / SABAH

Türkiye yangına karşı tek yürek oldu: Birlikte çok güçlüyüz Türkiye'm

KENDİ KÜÇÜK YÜREĞİ BÜYÜK

Isparta'da Çeliktepe Sitesi sakinleri, Antalya Manavgat'ta yangından etkilenen vatandaşlara destek olabilmek amacıyla bir kampanya başlattı.

Türkiye yangına karşı tek yürek oldu: Birlikte çok güçlüyüz Türkiye'm

Kampanya kapsamında site sakinleri topladıkları yardımları kamyonete yükleyerek Manavgat'a gönderdi.

Türkiye yangına karşı tek yürek oldu: Birlikte çok güçlüyüz Türkiye'm

Aracın yüklenmesi esnasında 12 yaşındaki yürüme engelli Muhammet Emin Er de yürüteciyle komşularına yardım etti.

Türkiye yangına karşı tek yürek oldu: Birlikte çok güçlüyüz Türkiye'm

Su kolilerini yürütecine yükleyen Muhammet Emin, araca kadar taşıdı. İHA

Türkiye yangına karşı tek yürek oldu: Birlikte çok güçlüyüz Türkiye'm

SABAH

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Türkiye yangına karşı tek yürek oldu: Birlikte çok güçlüyüz Türkiye'm
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