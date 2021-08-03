Türkiye yangına karşı tek yürek oldu: Birlikte çok güçlüyüz Türkiye'm

Son dakika... Antalya ve Muğla'da orman yangınlarıyla mücadele sürüyor. Devletin tüm kurumları teyakkuzda, bakanlar bölgede. İtfaiye eri, orman işçisi, köylüler alevlere karşı omuz omuza mücadele veriyor

Son dakika... Antalya ve Muğla'da geniş ormanlık alanlar alevlerle teslim olurken, söndürme çalışmaları dört bir koldan yürüyor. Yangınların çoğu kontrol altına alınırken Manavgat ve Marmaris ile Bodrum Çökertme'deki yangın yayılmaya devam ediyor. Devletin tüm kurumları, orman işçileri, itfaiye erleri, askerler ve köylüler omuz omuza alevlerle mücadele ediyor. Kimi alevlerin arasına dalıyor, kimi kovalarla su taşıyor. Kadını erkeği demeden dik yamaçlarda yangın hortumlarını taşıyor. Sağlık görevlileri ise alevlere en yakın noktada yangın savaşçılarının yardımına koşuyor... Veterinerler ise dumandan ve alevlerden etkilenen hayvanları hayatta tutmak için çabalıyor.

