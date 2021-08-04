SON DAKİKA | 3 Ağustos koronavirüs tablosu açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayıları son durum

Son dakika haberleri: Türkiye'de 3 Ağustos tarihinde 256 bin 163 koronavirüs testi yapıldı. Vaka sayısı 24 bin 832 olurken, vefat sayısı da 126 oldu. Koronavirüs tedavisi ya da karantina süreci sona eren 6 bin 243 kişi de iyileşti.
AŞI SAYISI 74 MİLYONU GEÇTİ
Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi. En az 1 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 1. doz aşılama ortalama yüzde 66,42 oldu. 2. doz ortalaması yüzde 44,67 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 74 milyon 67 bin 511'e yükseldi.
AŞILAMADA İLK SIRADA MUĞLA, EN SON SIRADA ŞANLIURFA VAR
Türkiye'de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Muğla'yı; Çanakkale, Kırklareli, Edirne, Balıkesir, Amasya, Aydın, Eskişehir, Tekirdağ ve İzmir takip etti. Bakanlığın tablosuna göre yüzde 39,9 ile Türkiye'de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa'yı; Mardin, Bitlis, Diyarbakır, Muş, Siirt, Batman, Bingöl, Gümüşhane ve Iğdır takip etti.
SON DAKİKA | 3 Ağustos koronavirüs tablosu açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayılarında son durum... | Video
3 AĞUSTOS KORONAVİRÜS TABLOSU:
2 AĞUSTOS KORONAVİRÜS TABLOSU:
Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye'nin yeni koronavirüs tablosu açıklandı. 2 Ağustos'ta açıklanan 24 saatlik verilere göre 22 bin 898 vaka tespit edildi. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 91 oldu. Son bir günde toplam 270 bin 426 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı 5 bin 947 olarak kaydedildi. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi. En az 1 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 1. doz aşılama ortalama yüzde 66,28 oldu. 2. doz ortalaması yüzde 44,51 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 73 milyon 809 bin 477'e yükseldi.
İLLERE GÖRE AŞILAMADA SON DURUM
Verilerde aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre yüzde 88,1 ile Türkiye'de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Muğla'yı Çanakkale, Kırklareli, Edirne, Balıkesir, Amasya, Eskişehir, Aydın, Tekirdağ ve İzmir takip etti. Bakanlığın tablosuna göre yüzde 39,9 ile Türkiye'de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa'yı Mardin, Bitlis, Muş, Diyarbakır, Siirt, Batman, Bingöl, Gümüşhane ve Iğdır takip etti.
İKİ İL DAHA MAVİ KATEGORİYE YÜKSELDİ
Tabloda, İzmir ve Tekirdağ'ın aşılanmada mavi kategoriye yükseldiği görüldü.
"TEDBİRDEN TAVİZ VERMEDEN AŞINIZI OLUN"
Öte yandan, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Vaka sayılarındaki artış hızı azalma eğiliminde. Bunu kalıcı hale getirecek olan biziz. Tedbirden taviz vermeden aşınızı olun." ifadelerini kullandı.
1 AĞUSTOS KORONAVİRÜS TABLOSU
1 Ağustos'ta açıklanan 24 saatlik verilere göre 20 bin 890 vaka tespit edildi. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 96 oldu. Son 1 günde toplam 251 bin 224 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı 5 bin 539 olarak kaydedildi.
Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi. En az 1 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 1. doz aşılama ortalama yüzde 66,11 oldu. 2. doz ortalaması yüzde 44,16 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 73 milyon 371 bin 228'e yükseldi.
AŞILAMADA İLK SIRADA MUĞLA VAR
Verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre yüzde 87,9 ile Türkiye'de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Muğla'yı Çanakkale, Kırklareli, Edirne, Balıkesir, Amasya, Eskişehir, Aydın, Tekirdağ ve İzmir takip etti.
EN DÜŞÜK AŞILAMA ŞANLIURFA'DA
Bakanlığın tablosuna göre yüzde 39,7 ile Türkiye'de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa'nın ardından Mardin, Bitlis, Muş, Diyarbakır, Siirt, Batman, Bingöl, Gümüşhane ve Iğdır takip etti.
BAKAN KOCA'DAN AŞI ÇAĞRISI
Öte yandan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda aşı çağrısını yineledi, "Vaka sayılarındaki yükselişi durduracak olan bizim göstereceğimiz irade ve tedbirlere uyumdur. Aşı olun, kalabalıklardan uzak durun." dedi.
31 TEMMUZ KORONAVİRÜS TABLOSU:
Türkiye'de son 24 saate 259 bin 196 koronavirüs testi yapıldı. Vaka sayısı 22 bin 332, vefat sayısı ise 79 oldu. Koronavirüs tedavisi ya da karantina süreci sona eren 5 bin 107 kişi ise iyileşti. En az 1 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 1. doz aşılama ortalama yüzde 66,03 oldu. 2. doz ortalaması yüzde 43,93 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 73 milyon 137 bin 890'a yükseldi.
AŞILAMADA İLK SIRADA MUĞLA VAR
Verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre yüzde 87,6 ile Türkiye'de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Muğla'yı Çanakkale, Kırklareli, Edirne, Balıkesir, Amasya, Eskişehir, Aydın, Tekirdağ ve İzmir takip etti. Bakanlığın tablosuna göre yüzde 39,3 ile Türkiye'de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa'nın ardından Mardin, Bitlis, Muş, Diyarbakır, Siirt, Batman, Bingöl, Gümüşhane ve Iğdır takip etti.
BAKAN KOCA UYARILARINA DEVAM ETTİ
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca aşı uyarılarına bugün de devam etti. Koca, "Vaka sayıları hafta sonuna rağmen 20 bin sınırının üzerinde. Bunu tersine çevirmek mümkün. Tedbirlere uyar ve aşı ile bağışıklık kazanırsak, durum lehimize dönecek." dedi.
30 TEMMUZ KORONAVİRÜS TABLOSU:
Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye'nin yeni koronavirüs tablosu açıklandı. 30 Temmuz'da açıklanan 24 saatlik verilere göre 22 bin 83 vaka tespit edildi. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 69 oldu. Son 1 günde toplam 256 bin 460 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı 5 bin 752 olarak kaydedildi. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi. En az 1 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 1. doz aşılama ortalama yüzde 65,79 oldu. 2. doz ortalaması yüzde 43,28 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 72 milyon 520 bin 645'e yükseldi.
Verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre yüzde 87,6 ile Türkiye'de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Muğla'yı Çanakkale, Kırklareli, Edirne, Balıkesir, Amasya, Eskişehir, Aydın, Tekirdağ ve İzmir takip etti. Bakanlığın tablosuna göre yüzde 39,3 ile Türkiye'de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa'nın ardından Mardin, Bitlis, Muş, Diyarbakır, Siirt, Batman, Bingöl, Gümüşhane ve Iğdır takip etti.
BAKAN KOCA AŞI ÇAĞRISINI YİNELEDİ
Öte yandan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda aşı çağrısını yineledi, "Vaka sayılarının artış hızını henüz kontrol altına tutabilmiş değiliz. Bunun yolu tedbir ve aşıdır. Vakit kaybetmeden, gece gündüz demeden, haftasonu demeden aşınızı olun, tedbirlere uyun." ifadelerini kullandı.
29 TEMMUZ KORONAVİRÜS VERİLERİ:
Türkiye'de son 29 Temmuz tarihinde 261 bin 198 koronavirüs testi yapıldı. Vaka sayısı 22 bin 161, vefat sayısı da 60 oldu. Koronavirüs tedavisi ya da karantina süreci sona eren 5 bin 463 kişi ise iyileşti. 18 yaş üstü nüfusta birinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 65,24 ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 41,84 olarak kayda geçti.
UYGULANAN AŞI DOZU SAYISI 71 MİLYONU GEÇTİ
Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı 40 milyon 491 bin 931'i birinci doz, 25 milyon 970 bin 268'i ikinci doz, 4 milyon 633 bin 896'sı üçüncü doz olmak üzere 71 milyon 96 bin 95'e yükseldi. En az bir doz aşı uygulananların oranının en yüksek olduğu 10 il sırasıyla Muğla, Çanakkale, Kırklareli, Edirne, Balıkesir, Amasya, Aydın, Eskişehir, Tekirdağ ve İzmir oldu. En az bir doz aşı yapılanların oranının en az olduğu iller ise Şanlıurfa, Bitlis, Mardin, Muş, Diyarbakır, Siirt, Batman, Bingöl, Gümüşhane ve Iğdır olarak sıralandı.
İşte 29 Temmuz koronavirüs tablosu:
BAKAN KOCA VATANDAŞLARI UYARDI
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada uyarılarını tekrarladı ve "Bugünkü vaka sayısı 22.161. Aşı olmadan tedbirlere uymadan salgında korunmak mümkün değil. Aşı ve tedbirle yeniden mücadeleye dönelim" dedi.
28 TEMMUZ KORONAVİRÜS TABLOSU:
Türkiye'de son 24 saatte 257 bin 474 koronavirüs testi yapıldı. Vaka sayısı 22 bin 291 olurken, vefat sayısı da 76 olarak kayıtlara geçti. Koronavirüs tedavisi ya da karantina süresi sona eren 4 bin 197 kişi iyileşti. 18 yaş üstü nüfusta birinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 64,74 ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 40,53 olarak kayda geçti.
UYGULANAN DOZ SAYISI 70 MİLYONA YAKLAŞTI
Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı 40 milyon 185 bin 504'ü birinci doz, 25 milyon 155 bin 40'ı ikinci doz, 4 milyon 418 bin 827'si üçüncü doz olmak üzere 69 milyon 759 bin 371'e yükseldi. En az bir doz aşı uygulananların oranının en yüksek olduğu 10 il sırasıyla Muğla, Çanakkale, Kırklareli, Edirne, Balıkesir, Amasya, Aydın, Eskişehir, İzmir ve Tekirdağ oldu. En az bir doz aşı yapılanların oranının en az olduğu iller ise Şanlıurfa, Bitlis, Mardin, Muş, Diyarbakır, Siirt, Batman, Bingöl, Gümüşhane ve Iğdır olarak sıralandı.
AYDIN VE ESKİŞEHİR MAVİ KATEGORİYE GEÇTİ
Aşılamada yüzde 75 sınırını aşan Aydın ve Eskişehir mavi kategoriye geçti. Bununla birlikte mavi kategoriye yükselen il sayısı 8 oldu.
"VAKALAR SALGININ KONTROL ALTINA ALINMASINI ZORLAŞTIRACAK DÜZEYDE"
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bugün yaptığı açıklamada ise, "Vakalar salgının kontrol altına alınmasını zorlaştıracak düzeyde. Bu riski ortak irade ve hepimizin lehine olacak kararla durdurmalıyız. Tedbirlere uymalı ve aşı olmayanlar aşısını yaptırmalıdır. İlk dozu hemen, ikinci ve üçüncü dozu zamanı gelir gelmez!" dedi.
27 TEMMUZ KORONAVİRÜS TABLOSU:
Tabloya göre, Türkiye'de son 24 saatte 246 bin 648 Kovid-19 testi yapıldı, 19 bin 761 kişinin testi pozitif çıktı, 51 kişi hayatını kaybetti, iyileşenlerin sayısı ise 7 bin 108 oldu. 18 yaş üstü nüfusta birinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 64,38 ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 39,45 olarak kayda geçti. Kovid-19'la mücadele kapsamında son 24 saatte birinci, ikinci ve üçüncü doz toplam 1 milyon 214 bin 958 aşı uygulandı.
Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı 39 milyon 963 bin 479'u birinci doz, 24 milyon 486 bin 767'si ikinci doz, 4 milyon 231 bin 498'i üçüncü doz olmak üzere 68 milyon 681 bin 744'e yükseldi. En az bir doz aşı uygulananların oranının en yüksek olduğu 10 il sırasıyla Muğla, Çanakkale, Kırklareli, Edirne, Balıkesir, Amasya, Eskişehir, Aydın, İzmir ve Tekirdağ oldu. En az bir doz aşı yapılanların oranının en az olduğu iller ise Şanlıurfa, Bitlis, Mardin, Muş, Diyarbakır, Siirt, Batman, Bingöl, Gümüşhane ve Iğdır olarak sıralandı.
BAKAN KOCA AŞI UYARISINI YİNELEDİ
Öte yandan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Salgının kontrol altında tutulmasını tedirgin edici seviyede vaka sayılarına ulaştık. Bunu durduracak olan göstereceğimiz iradedir. Tedbirlere uyup aşınızı olun." dedi.
26 TEMMUZ KORONAVİRÜS VERİLERİ:
Türkiye'de 26 Temmuz'da 224 bin 198 Kovid-19 testi yapıldı, 16 bin 809 kişinin testi pozitif çıktı, 63 kişi hayatını kaybetti, iyileşenlerin sayısı ise 5 bin 585 oldu. 18 yaş üstü nüfusta birinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 64, ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 38,21 olarak gerçekleşti.
AŞI DOZU SAYISI 67 MİLYONU GEÇTİ
Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı 39 milyon 726 bin 15'i birinci doz, 23 milyon 714 bin 368'i ikinci doz, 4 milyon 26 bin 403'ü üçüncü doz olmak üzere 67 milyon 466 bin 786'ya yükseldi.
En az bir doz aşı uygulananların oranının en yüksek olduğu 10 il sırasıyla Muğla, Çanakkale, Kırklareli, Edirne, Balıkesir, Amasya, Eskişehir, Aydın, İzmir ve Tekirdağ oldu. En az bir doz aşı yapılanların oranının en az olduğu iller ise Bitlis, Şanlıurfa, Mardin, Muş, Diyarbakır, Siirt, Batman, Bingöl, Gümüşhane ve Iğdır olarak sıralandı.
26 TEMMUZ KORONAVİRÜS TABLOSU:
BAKAN KOCA UYARILARINI TEKRARLADI
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı uyarıda, "Vaka sayılarındaki artış hızı salgını kontrol altında tutmayı güçleştiriyor. Aşı ile bağışıklık kazanmadan tedbirlerden taviz vermenin telafisi acı tecrübelere sebep olabilir. Tedbirlere uyun, aşınızı olun" ifadelerine yer verdi.
25 TEMMUZ KORONAVİRÜS TABLOSU:
Tabloya göre, Türkiye'de dün 223 bin 837 Kovid-19 testi yapıldı, 14 bin 230 kişinin testi pozitif çıktı, 55 kişi hayatını kaybetti, iyileşenlerin sayısı ise 5 bin 211 oldu. 18 yaş üstü nüfusta birinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 63,61, ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 36,80 olarak gerçekleşti.
SON 24 SAATTE 547 BİN 997 AŞI UYGULANDI
Kovid-19'la mücadele kapsamında, son 24 saatte birinci, ikinci ve üçüncü doz 547 bin 997 aşı uygulandı. Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı 39 milyon 482 bin 796'sı birinci doz, 22 milyon 840 bin 591'i ikinci doz, 3 milyon 819 bin 417'si üçüncü doz olmak üzere 66 milyon 142 bin 804'e yükseldi.
En az bir doz aşı uygulananların oranının en yüksek olduğu 10 il sırasıyla Muğla, Çanakkale, Kırklareli, Edirne, Balıkesir, Amasya, Eskişehir, Aydın, İzmir ve Tekirdağ oldu. En az bir doz aşı yapılanların oranının en az olduğu iller ise Bitlis, Şanlıurfa, Mardin, Siirt, Diyarbakır, Muş, Batman, Bingöl, Gümüşhane ve Iğdır olarak sıralandı.
AŞI ÇAĞRISINI YİNELEDİ
Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Tedbirli olmaz ve aşı olmazsak salgını durdurmak çok uzun sürebilir. Ödediğimiz bedelleri, kaybettiğimiz sevdiklerimizi düşünün ve aşınızı olun." ifadelerini kullandı.
24 TEMMUZ KORONAVİRÜS VERİLERİ:
Sağlık Bakanlığı'nın paylaştığı verilere göre Türkiye'de 24 Temmuz'da saatte 221 bin 463 koronavirüs testi yapıldı. Vaka sayısı 12 bin 381 olurken, vefat sayısı da 58 oldu. Koronavirüs tedavisi ya da karantina süreci sona eren 5 bin 383 kişi ise sağlığına kavuştu.
AŞI DOZU SAYISI 66 MİLYONA YAKLAŞTI
Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı 39 milyon 377 bin 703'ü birinci doz, 22 milyon 462 bin 836'sı ikinci doz, 3 milyon 754 bin 268'i üçüncü doz olmak üzere 65 milyon 594 bin 807'ye yükseldi.
"VAKİT KAYBETMEYİN AŞINIZI OLUN"
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bugün yaptığı açıklamada vatandaşlara uyarılarını yineledi. Koca, "Vaka sayılarındaki artış devam ediyor. Bu durum hastaneye yatışlara da yansıyabilir. Bundan korunmanın yolu tedbirlere uymak ve aşı olmak. Vakit kaybetmeyin aşınızı olun. Tedbirden taviz vermeyin." ifadelerine yer verdi.
23 TEMMUZ KORONAVİRÜS TABLOSU:
Sağlık Bakanlığı 23 Temmuz'a ilişkin günlük Kovid-19 tablosunu paylaştı. Buna göre 23 Temmuz tarihinde 219 bin 528 koronavirüs testi yapıldı. Vaka sayısı 11 bin 94 olurken, vefat sayısı da 60 oldu. Koronavirüs tedavisi ya da karantina süreci sona eren 5 bin 215 kişi ise iyileşti.
AŞI DOZ SAYISI 65 MİLYONU GEÇTİ
Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı 39 milyon 266 bin 550'si birinci doz, 22 milyon 57 bin 339'u ikinci doz, 3 milyon 726 bin 315'i üçüncü doz olmak üzere 65 milyon 50 bin 204'e yükseldi.
BAKAN KOCA, 'EMEK HEPİMİZİN' DİYEREK UYARDI
Vaka sayılarındaki artış nedeniyle Sağlık Bakanı Fahrettin Koca vatandaşları uyardı. Bakan Koca bugün yaptığı açıklamada, "Yarın bugünden daha iyi olsun istiyorsanız tedbirlere uyun. Aşınızı olun. Verilen emekler milletçe hepimizin emeğidir." ifadelerine yer verdi.
22 TEMMUZ KORONAVİRÜS TABLOSU:
Sağlık Bakanlığı günlük Covid-19 verilerini paylaştı. Buna göre Türkiye'de 22 Temmuz günü 214 bin 196 koronavirüs testi yapıldı. Vaka sayısı 9 bin 586, vefat sayısı ise 52 oldu. İyileşen sayısı ise 5 bin 93 olarak kayıtlara geçti. Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı 39 milyon 155 bin 309'u birinci doz, 21 milyon 635 bin 725'i ikinci doz, 3 milyon 696 bin 807'si üçüncü doz olmak üzere 64 milyon 487 bin 841'e yükseldi.
BAKAN KOCA'DAN KRİTİK UYARI
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bugün yaptığı açıklamada aşının önemine yine vurgu yaptı ve artan koronavirüs vakalarına dikkat çekti. Koca, "Bugün son zamanların en yüksek vaka sayısına ulaştık. Aşı ile güvence altına alınmadan salgın gündemden çıkmaz. Tedbirinizi alın aşınızı olun. Bu toplumsal sorumluluğumuz" dedi.
HAFTALIK KOVİD-19 TABLOSU YENİLENDİ
Sağlık Bakanlığı haftalık koronavirüs tablosunu güncelledi. Buna göre Türkiye'de 10-16 Temmuz tarihleri arasında 1 milyon 608 bin 670 koronavirüs testi yapıldı. Vaka sayısı 43 bin 609 olarak kayıtlara geçerken, hasta sayısı da 3 bin 748 oldu. Vefat edenlerin sayısı ise 295 oldu. Koronavirüs tedavisi ya da karantina süreci sona eren 36 bin 377 kişi ise iyileşti. Ülkedeki toplam vaka sayısı 5 milyon 514 bin 373'e yükselirken, vefat sayısı da 50 bin 450'ye çıktı.
"ÇÖZÜM SIKI TEDBİR, İLK FIRSATTA AŞI"
Günlük verilerin açıklanmasından kısa bir süre sonra yeni bir paylaşımda bulunan Bakan Koca, "Yeni vaka sayıları 2 haftada 2 katına çıktı. Çözüm: Şu andan itibaren sıkı tedbir, ilk fırsatta aşı. İlk doz ve devam dozları için sağlık kurumlarımız gece gündüz emrinizde. 9.586 olan vaka sayısını geriletelim" dedi.
21 TEMMUZ KORONAVİRÜS TABLOSU:
Türkiye'de 21 Temmuz tarihinde 184 bin 462 koronavirüs testi yapıldı. Bugün vaka sayılarında düşüş yaşandı. Vaka sayısı 8 bin 151 olarak kayıtlara geçerken, 59 vatandaşımız koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Koronavirüs tedavisi ya da karantina süreci sona eren 4 bin 946 kişi iyileşti.
DOZ SAYISI 64 MİLYONU AŞTI
Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı 39 milyon 63 bin 433'ü birinci doz, 21 milyon 279 bin 203'ü ikinci doz, 3 milyon 669 bin 529'u üçüncü doz olmak üzere 64 milyon 12 bin 165'e yükseldi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada, "Bayram artan vaka sayılarını kontrol altına alabilmek için son derece önemli. Aşı olup tedbirlere uyarak toplumsal bağışıklık sağlanırsa salgın biter. Aksi kısır döngü. Tedbirlere uyun, aşınızı olun" ifadelerine yer verdi.
Bakan Koca bugünün verilerini paylaştıktan kısa bir süre sonra yeni bir açıklamada bulundu. Koca, "'Biraz daha zaman geçsin oluruz!' Ya biraz geç olursa? Günlük vaka sayısı 8.780'e kadar çıktı. Ertelemişseniz aşınızı hemen yaptırın." dedi.