SON DAKİKA | 3 Ağustos koronavirüs tablosu açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayılarında son durum... | Video

Son dakika haberi... Türkiye'de son 24 saatte 24 bin 832 koronavirüs vakası tespit edildi. Vefat sayısı 126 olarak kayıtlara geçerken Sağlık Bakanı Fahrettin Koca uyarılarına devam etti. Koca, "Günlük vaka sayısı 25 bine yaklaştı. Salgınla mücadelenin kurallarına uyarsak ve aşımızı yaptırırsak salgına son vermek için harekete geçmiş oluruz. İlk doz aşılar gibi, zamanı gelmiş ikinci ve üçüncü doz aşılar da son derece önemli" dedi.