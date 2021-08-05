MİT imamından yeni ifşaatlar! FETÖ manipülasyonu: Tedbir





'UFAK DOKUNUŞLARLA İNSANLARIN KAFA YAPILARI FARKLILAŞIYOR'



Örgüte katılan insanların bu hamlelerle durumları sorgulamamaya başladığını anlatan Zeybek, mantığa uymayan şeyler hakkında mutlaka bir açıklama yapıldığını belirtti. Zeybek, "Ufak dokunuşlarla insanların kafa yapıları yavaş yavaş farklılaşır. Bazı anormal şeyleri normal görmeye başlarsınız, biz bunu niye yapıyoruz diye sorgulamadan, ot gibi uygulamaya başlarsınız. Mantığınıza uymayan şeylerin mutlaka açıklaması vardır. Eğer açıklama yoksa son nokta olarak 'Hoca efendi böyle istedi' diyerek konu kapatılır. Tedbir uygulanması talep edilen alanların başında iletişim gelir. Bu alanda özellikle tedbir uygulanması gerekir ki sizin peşinize düşeceklerin eline koz geçmesin, herhangi bir iz bırakılmasın ve bu şekilde kendi işinizi görebilesiniz. Örneğin ikinci telefon kullanımı, internet tabanlı uygulamaların kullanımı, Bylock patladıktan sonra yeni uygulamalar türetilmesi, özellikle VPN bile kullanmaya gerek duymayacak şekilde kullanılabilen uygulamalar üretilmesi, tedbire riayetin bir gereği olarak örgüt içinde yapılır" diye konuştu.