Son dakika: Ankara Valiliği’nden gök gürültülü sağanak uyarısı! Sel, su baskını, yıldırım...

Son dakika haberleri: Ankara Valiliği'nden gök gürültülü sağanak uyarısı geldi.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, "Ankara'nın batısı ve kuzeyinde yer alan Polatlı, Ayaş, Güdül, Kızılcahamam, Çamlıdere ve Beypazarı ilçelerinde yarın öğleden sonra beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların orta kuvvette ve yer yer kuvvetli, metrekareye 10 ila 30 kilogram arası yağış düşeceğinin beklendiğinden meydana gelecek ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." ifadelerine yer verildi.
İSTANBUL'DA DA ŞİDDETLİ SAĞANAK BEKLENİYOR
Öte yandan, İstanbul Valiliği Meteoroloji'nin verilerini hatırlatarak vatandaşları uyardı. Valilik "İstanbul'da Meteoroloji'nin değerlendirmelerine göre; yarın (7 Ağustos) yerel kuvvetli olarak sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor.
Ani sel, su baskını, dolu yağışı, kuvvetli rüzgara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." açıklaması yaptı.Son dakika: İstanbul için uyarılar peş peşe geliyor! Sel ve su baskınlarına dikkat!