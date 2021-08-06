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Giriş Tarihi: 6.8.2021 14:34 Son Güncelleme: 6.8.2021 14:44

Son dakika: Milli Eğitim Bakanlığı'nda devir teslim! Ziya Selçuk görevi Prof. Dr. Mahmut Özer'e devretti

Son dakika: Milli Eğitim Bakanlığı’nda devir teslim! Ziya Selçuk görevi Prof. Dr. Mahmut Özer’e devretti

Son dakika haberine göre Milli Eğitim Bakanlığı'nda görev devir teslim töreni gerçekleşti. Ziya Selçuk görevi Prof. Dr. Mahmut Özer'e devretti. Yeni Milli Eğitim Bakanı Özer "Saygı değer bakanımızla 3 yıl birlikte görev yaptık. Sayın bakanımızla ile birlikte başlayan projeler devam edecek. En temel amacım tüm çocuklarımızın kaliteli bir eğitim alması için fırsat eşitliği oluşturmaktır. Türkiye'nin inanılmaz güçlü bir öğretmen kadrosu var. Çok çalışacağız. Eylül'de okulları açmak için her ne olursa yapacağız" dedi.

Son dakika haberleri... Milli Eğitim Bakanlığı'nda görev devir teslim töreni gerçekleşti. Ziya Selçuk görevi Prof. Dr. Mahmut Özer'e devretti. " Bakan Özer "Saygıdeğer bakanımızla 3 yıl birlikte görev yaptık. Sayın bakanımızla ile birlikte başlayan projeler devam edecek. En temel amacım tüm çocuklarımızın kaliteli bir eğitim alması için fırsat eşitliği oluşturmaktır."

SON DAKİKA YÜZ YÜZE EĞİTİM AÇIKLAMASI!

Türkiye'nin inanılmaz güçlü bir öğretmen kadrosu var. Çok çalışacağız. Eylül'de okulları açmak için her ne olursa yapacağız" dedi.

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Son dakika: Milli Eğitim Bakanlığı'nda devir teslim! Ziya Selçuk görevi Prof. Dr. Mahmut Özer'e devretti
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