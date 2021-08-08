Mardin ve ilçelerinde dün etkili olan toz fırtınası hayatı olumsuz yönde etkiledi. Türkiye - Suriye sınır hattından gelen toz fırtınası, vatandaşların cep telefonu kameralarına da yansıdı.
KAPI VE PENCERELER KAPALI KALDI
Toz fırtınası gün boyu devam etti, seyir halindeki araç sürücüleri zor anlar yaşadı. Vatandaşlar evlerinin kapı ve pencereleri gün boyu açmadı.
METEOROLOJİ UYARMIŞTI
Öte yandan, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden, "Yurdun güneydoğu kesimlerinde toz taşınımı bekleniyor. Hava sıcaklığının batı ve doğu kesimlerde biraz artacağı, iç kesimlerde azalacağı, genellikle mevsim normalleri civarında, iç kesimlerde yer yer mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor." açıklaması gelmişti.
Meteoroloji'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verilmişti:
"Yağışların; Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Çankırı, Adana, Giresun ve Rize çevreleri ile Artvin kıyılarında kuvvetli(21-50 kg/m²), Sakarya, Zonguldak, Düzce, Samsun ve Ordu ile Giresun'un batısında yer yer çok kuvvetli ve şiddetli (51-100 kg/m²) olması beklendiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, lokal dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
Ülkemizin güneydoğu kesimlerinde toz taşınımı beklendiğinden ulaşımda aksamalar, hava kalitesinde düşme gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."
Meteoroloji uyarmıştı! Mardin'in Nusaybin ilçesinde toz fırtınası etkili oldu... Kapı ve pencereler kapalı kaldı | Video