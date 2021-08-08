Meteoroloji uyarmıştı! Mardin'in Nusaybin ilçesinde toz fırtınası etkili oldu... Kapı ve pencereler kapalı kaldı | Video

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıların ardından beklenen toz fırtınası, Mardin'in Nusaybin ilçesinde sınır boyunca etkili oldu, vatandaşlar evlerinin kapı ve pencerelerini açmadı. Türkiye-Suriye sınır hattından gelen toz fırtınası, vatandaşların cep telefonu kamerasına da yansıdı.