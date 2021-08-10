İBB daire başkanı otoparkta yer bulamadı cezayı vatandaşa kesti!

İBB tarafından habersiz bir şekilde kapatılan otopark nedeniyle mağdur olanlardan biri olan Cüneyt Koçarslan ise "Ben burada otoparkın olduğu yerin 100 metre ilerisinde esnafım. Ayın 1'i ila 4'ü arasında aylık abonman ücretlerini yatırma zamanımız var. Ben de ayın 4'ünde aylık paramı yatırdım. Ancak önceki gün İETT Bilgi İşlem Müdürlüğü Daire Başkanlığına genç bir kişi atanmış. Altına araç ve makam verilince herhalde biraz kibir yapmış olmalı ki kapalı alanda yer olmayınca İSPARK personeline bağırıp çağırmış ve otoparkı kapatmakla tehdit etmiş. O genç daire başkanı nedeniyle otoparkımız kapandı. Burası 100 araç ve 30-35 adet de motosiklet içeren konum olarak merkezde bulunan girdi-çıktısı çok olan metronun üstünde bir otopark. İBB yönetiminin hiç kimseye haber vermeden, aylık abonelerine bile bilgi geçmeden burayı kapatması uygun değil. 'Dediğim dedi' diyerek bu kent nasıl yönetilir" diye konuştu.