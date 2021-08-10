Son dakika: CHP’de görülmemiş kin! Kreş çağındaki çocuktan intikam

KREŞ ÇAĞINDAKİ ÇOCUKTAN İNTİKAM!

"SİLİNİP GİDECEK"

Edinilen son dakika bilgisine göre oğlunun kreşe alınmadığını öğrenen ve yaşadığı büyük şoku kendisine ait sosyal medya hesabından duyuran Metin Bağcı, "Her veli çocuklarının iyi bir eğitim almasını ister. Bu bakımdan belediyenin kreşinde de son derece iyi eğitim verildiğini biliyorum. Ayrıca bu kurum evimize de çok yakın. Bu nedenle oğlumu kreşe kayıt ettirmek için başvuru yaptım. Ancak öğrendim ki Hayri Türkyılmaz sırf benim oğlum olduğu için isminin üzerini çizdirmiş. Çocuklarımız üzerinden yapılan bu hareket bardağı taşıran son damla oldu. Bir yönetici kin, nefret ve düşmanlıkla hareket ederse yok olmaya mahkûmdur. Türkyılmaz da 2024 yılında Mudanya siyasetinden silinip gidecek" dedi.