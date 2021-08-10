Son dakika haberi: YKS barajı düşecek mi? Başkan Erdoğan’a sunuldu

Erdoğan, ATV, A Haber, A Para ve A News ortak yayınında, şu değerlendirmeyi yapmıştı:

"GENÇLERİN LEHİNE TAMAMLANACAK"

"Bu sene üniversite imtihanlarda bir sıkıntı yaşandı. 170-180 gibi durum. YÖK Başkanımızla konuyu görüştüm. Onlar da bir çalışma yaptılar. Olayı çok daha fazla sayıda gencin mağdur olmayacağı bir noktaya getirdiler. Özellikle koronavirüs salgını münasebetiyle süreci uzatma kararı aldık. Bu işin detaylarını YÖK halledecek ve bu işi gençlerimizin lehinde bitirmiş olacağız. Gençlerimizi sahiplenerek bu kuşağı diri tutmamız lazım. Kuşağı çok daha istifade edilir hale getirmemiz lazım."