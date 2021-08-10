Son dakika haberi: YKS barajı düşecek mi? Başkan Erdoğan’a sunuldu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Yüksek Öğretim Kurulu'ndan, üniversite sınavına giren ve 180 puan barajının altında kalan gençlere bir şans verilmesi için çalışma yapılmasını istemişti. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de YKS'de barajın düşürülmesini önermişti. Gelen son dakika haberine göre; YÖK, ÖSYM ve Milli Eğitim Bakanlığı ile 'YKS barajı' konusunda toplantı yaptı. YÖK, tamamlanan çalışmayı Başkan Erdoğan'ın onayına sundu.
Son dakika! YKS barajı düşecek mi? Başkan Erdoğan'a sunuldu | Video
Barajın 170'e çekilmesi halinde binlerce adayın 4 yıllık okulları tercih etme imkanı doğacak. YÖK'ün çalışmasında pandemi koşulları ve yüzyüze eğitimin zaman zaman aksaması dikkate alınarak kontenjanların boş kalmaması amaçlanıyor. Geçen yıl, 4 yıllık bölümler için 180 puan olan baraj benzeri gerekçelerle 170'e düşürülerek binlerce öğrencinin tercih yapmasına imkan sağlanmıştı.
Erdoğan, ATV, A Haber, A Para ve A News ortak yayınında, şu değerlendirmeyi yapmıştı:
"GENÇLERİN LEHİNE TAMAMLANACAK"
"Bu sene üniversite imtihanlarda bir sıkıntı yaşandı. 170-180 gibi durum. YÖK Başkanımızla konuyu görüştüm. Onlar da bir çalışma yaptılar. Olayı çok daha fazla sayıda gencin mağdur olmayacağı bir noktaya getirdiler. Özellikle koronavirüs salgını münasebetiyle süreci uzatma kararı aldık. Bu işin detaylarını YÖK halledecek ve bu işi gençlerimizin lehinde bitirmiş olacağız. Gençlerimizi sahiplenerek bu kuşağı diri tutmamız lazım. Kuşağı çok daha istifade edilir hale getirmemiz lazım."
BAHÇELİ'DEN DE ÇAĞRI
MHP Lideri Bahçeli, sosyal medya hesabından şu açıklamayı yapmıştı
Barajın yüksek olmasının ise en az 1 milyon gencimizin tercihini etkileyeceği, yaklaşık 500.000 gencimizin de tercih bile yapamayacağı anlaşılmaktadır. Yine sayıları 500.000 civarında olan gencimizin 150 ile 180 arasında bir puan aldığı tespit edilmiştir.
"BARAJ PUANI DÜŞMELİ"
Söz konusu barajın belirli ölçülerde aşağı çekilmesi yüzbinlerce gencimizin tercih yapmasına imkan tanıyacaktır. Şu anda Temel Yeterlilik Testinde (TYT) uygulanan baraj puanı 150, Alan Yeterlilik Testinde (AYT) uygulanan baraj puanı da 180'dir. Salgın dönemi göz önüne alınarak TYT baraj puanın 140'a, AYT baraj puanın da 160'a çekilmesi teklif ve temennimizdir. Üniversiteye girmek için mücadele eden, ama salgın gibi mücbir ve zecri hallerden dolayı hedeflediği puanları elde edemeyen gençlerimize sahip çıkalım.