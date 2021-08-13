Son dakika: Eda Nur Kaplan’ı ölüme sürükleyenler bakın kim çıktı

SON DAKİKA SUÇ MAKİNESİ ÇIKTILAR

Cezaevine gönderilen Mehmet A. ve Yusuf G.'nin sabıkalarının kabarık olduğu ortaya çıktı. Yusuf G.'nin "huzur ve sükun bozma", "tehdit", "hakaret", "basit yaralama", "konut dokunulmazlığını ihlal", "mala zarar verme", "görevi kötüye kullanma", "iftira", "dolandırıcılık" ve "bilişim sistemleri aracılığıyla dolandırıcılık" gibi suçlardan 11 sabıka kaydının olduğu belirlendi. Mehmet A.'nın ise "güveni kötüye kullanma", "mühür bozma", "yaralama", "kişilerin huzur ve sükununu bozma" gibi suçlardan sabıka kaydı olduğu tespit edilirken, Aşkın A.'nın da "kumar oynanması için yer ve imkan sağlama" suçundan sabıkasının olduğu kaydedildi.