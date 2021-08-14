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Giriş Tarihi: 14.8.2021 20:41 Son Güncelleme: 14.8.2021 20:44

Bakan yardımcısı o anları paylaştı

ÜMİT ERKAN DEMİRCAN ÜMİT ERKAN DEMİRCAN
Bakan yardımcısı o anları paylaştı

Kastamonu’nun Abana ilçesinde 2 gün önce sel sularında mahsur kalan inek, JAK ve itfaiye ekiplerinin nefes kesen operasyonu neticesinde kurtarıldı. İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy o anları sosyal medya hesabından “  Her can bizim için değerlidir” etiketiyle paylaştı.

Kastamonu'da 11 Ağustos'ta başlayan şiddetli yağmur sonrasında meydana gelen sel Abana, Azdavay, Bozkurt, Cide, İnebolu ve Küre ilçelerinde hayatı adeta felç etti. Onlarca araç sele kapılıp sürüklenirken bir çok ev ve iş yeri sular altında kaldı.

Bakan yardımcısı o anları paylaştı | Video

İNEK İÇİN SEFERBER OLDULAR

Abana İlçesi'nde sele kapılıp sürüklenen ve dere de mahsur kalan bir inek için Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve itfaiye ekipleri, seferber oldu. Satı Aşkaroğlu'na ait ineği kurtarmak için çalışma başlatan ekipler, ineğe halatlar bağlayarak kıyıya doğru götürmeye çalıştı. Bölgeye gelen vinç yardımıyla inek yukarıya çıkarılırken, yaklaşık 2 saat süren kurtarma operasyonu, heyecanlı anlara sahne oldu.

SU VERİP EKİBE TEŞEKKÜR ETTİ

İneğine tekrar kavuşmanın sevincini yaşayan Aşkaroğlu, korkan ineğine su içirerek, ekibe teşekkür etti. Aşkaroğlu " Burada insanüstü bir mücadele var. Gece gündüz demeden olağanüstü bir gayretle ekipler çalışmakta. Onlardan Allah razı olsun. İneğimi sağ salim bana teslim ettiler" dedi.

O ANLARI PAYLAŞTI

Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve itfaiye ekiplerinin kurtarma operasyonunu ve mücadelesini sosyal medya hesabından paylaşan İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, "AFAD, Sahil Güvenlik, Jandarma, Emniyet başta olmak üzere ilgili bütün kurum ve kuruluşlarımızla, mahalli idarelerimizle, gönüllülerimizle taşkın bölgesinde milletimizin hizmetindeyiz… Bugünler de geçecek inşallah. Her Can Bizim İçin Değerlidir. Sel sonrası mahsur kalan bir büyükbaş hayvan, yapılan çalışmalar sonrası kurtarılarak sahibine teslim edilmiştir." yazdı

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Bakan yardımcısı o anları paylaştı
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