Kastamonu'da 11 Ağustos'ta başlayan şiddetli yağmur sonrasında meydana gelen sel Abana, Azdavay, Bozkurt, Cide, İnebolu ve Küre ilçelerinde hayatı adeta felç etti. Onlarca araç sele kapılıp sürüklenirken bir çok ev ve iş yeri sular altında kaldı.

Bakan yardımcısı o anları paylaştı | Video

İNEK İÇİN SEFERBER OLDULAR

Abana İlçesi'nde sele kapılıp sürüklenen ve dere de mahsur kalan bir inek için Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve itfaiye ekipleri, seferber oldu. Satı Aşkaroğlu'na ait ineği kurtarmak için çalışma başlatan ekipler, ineğe halatlar bağlayarak kıyıya doğru götürmeye çalıştı. Bölgeye gelen vinç yardımıyla inek yukarıya çıkarılırken, yaklaşık 2 saat süren kurtarma operasyonu, heyecanlı anlara sahne oldu.