Bakan yardımcısı o anları paylaştı | Video

Kastamonu’nun Abana ilçesinde 2 gün önce sel sularında mahsur kalan inek, JAK ve itfaiye ekiplerinin nefes kesen operasyonu neticesinde kurtarıldı. İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy o anları sosyal medya hesabından “ Her can bizim için değerlidir” etiketiyle paylaştı.