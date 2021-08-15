Algınız batsın! Sorun HES değil, 15 dereden gelen sular

Sel felaketi sonrası Bozkurt ilçesindeki çalışmaları takip eden Köylü, "Söyledikleri şeylerden utanmaları lazım. Bu kadar acı üzerinden bunu yapmaya çalışmaları da çok çirkin. Devlet her şeyi ile burada. Şehirde vatandaştan fazla kamu çalışanı var" dedi. Köylü, Bozkurt ile ilgili yalanları şöyle çürüttü: