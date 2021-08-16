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Giriş Tarihi: 16.8.2021 10:17 Son Güncelleme: 16.8.2021 10:27

Mardin'de terör operasyonu: 31 gözaltı

DHA
Mardin’de terör operasyonu: 31 gözaltı

Mardin Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla düzenlenen operasyonda 31 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi. Bu sabah yapılan operasyonda gözaltına alınanların evlerinde çok sayıda örgütsel dökümanlar bulundu.

Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla terör örgütü ile bağlantıları olduğu değerlendirilenlere yönelik operasyon yapıldı. Mardin merkez, Nusaybin, Derik ve Savur ilçelerinde belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Terörle mücadele ve özel harekat timlerinin katıldığı operasyonda, 31 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda örgütsel dokümanlar da bulundu. Mardin Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne getirilen şüphelilerin sorgusuna başlandı.

Saldırı hazırlığındaki 4 terörist etkisiz hale getirildi

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Mardin'de terör operasyonu: 31 gözaltı
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