Türk kadınının başarısı: Yapamazsın dedikleri işte Başkan Erdoğan ile kaynak yaptı

"BİZ DE DURMUYORUZ"

Başkan Erdoğan'ın "Durmak yol yola devam" sözlerine atıfta bulanan Melek Tuğ, "Biz de durmuyoruz. Benim daha çok hedeflerim var. Bir şey üretmek, sanayinin parçası olmak, bir kadın olarak bunu başarabilmek müthiş bir duygu." diye konuştu.