İşte 10 soruda Afganistan ve Taliban gerçeği

AFGANİSTAN'DA TALİBAN'IN DEĞİL KORKUNUN TABANI VAR

-Afganistan toplumunda Taliban'ın bir tabanı var mı?

Afganistan toplumunda hiçbir ideolojinin tabanı yok! Zira, korkunun tabanı vardır. Daha önce dedim; öncekilerden daha beter ne yapacaklar korkusu… Ama şu var ki; silahlar Taliban susarsa susacak. Yani onun karşısına bir güç çıkmadığı sürece toplumun genelinde şu kanı var: güvendeyiz! Güvenlik sorunu çözülmüş olacak. Afganistan halkı özgürlükten önce güvenliğin geldiğini tecrübeyle öğrendi. Güvenliği ise Talibanın özgürlüğü yok ederek de olsa verdiğine şahit oldular. Bir şehirden bir şehre gece yolculuğu yapmak istiyorlar.

DIŞ YARDIMLARIN KİME GİTTİĞİ BELLİ DEĞİL

-Ülkeyi normalleştirme yolunda Taliban'a bir şans verilmeli mi? Yoksa Talibanlı yıllar Afganistan halkı için kayıp yıllar olmaya devam edecek mi?

Afganistan için kazanç yılları oldu mu? Son 20 yılda yapılan yardımlar kime, hangi kurumlara, hangi ailelere, hangi yardım kuruluşu yöneticilerine gitti? Bu şansı verecek olan bir dünya jandarması yok artık. Küreselciler Taliban'ın görevi almasını istediler onlar da üç yıllık bir eğitim sonunda aldılar. Belki de mecbur kaldılar. Yoksa kasaba eşkiyası gibi haraç kesip geziyorlardı. İçlerindeki çoğunluk Peştunlardan dolayı da milliyetçiliklerini icra şansı verdiler. Ahmed Dürrani'nin resmi altında Fetih suresi okuyarak kente geldiler!