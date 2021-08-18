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Giriş Tarihi: 18.8.2021 15:22 Son Güncelleme: 18.8.2021 15:28

Son dakika haberi: Ölçer Apartmanı'nın müteahhidi Mehmet Özkan adliyeye sevk edildi

DHA
Son dakika haberi: Ölçer Apartmanı’nın müteahhidi Mehmet Özkan adliyeye sevk edildi

Son dakika haberi: Kastamonu'nun Bozkurt ilçesindeki sel felaketinde yıkılan Ölçer Apartmanının müteahhidi Mehmet Özkan'ın adliyeye sevk edildiği öğrenildi.

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde meydana gelen ve onlarca insanın yaşamını yitirmesine neden olan sel felaketinde yıkılan Ölçer Apartmanı'nın müteahhidi Mehmet Özkan İstanbul Esenyurt'ta polis ekiplerince gözaltına alınmıştı. 8 katlı Ölçer Apartmanı'nın çökmesiyle kaybolan Kerem Ali ve Ayşe Miray Özdoğan (7) ile İclal Yücel'in (12) cansız bedenine ulaşılmıştı.

6 ADET SUÇ KAYDI OLDUĞU ÖĞRENİLMİŞTİ

Kastamonu Bozkurt'ta sel felaketinde yıkılan Ölçer Apartmanının müteahhidi Mehmet Özkan, Abana İlçe Emniyet Müdürlüğü'nden İnebolu Adliyesi'ne sevk edildiği öğrenildi. Özkan'ın tam 6 suç kaydının olduğu ortaya çıkmıştı.

Son dakika: Kastamonu'da Ölçer Apartmanı çökmüştü: Binanın müteahhidi Mehmet Özkan gözaltına alındı!

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Son dakika haberi: Ölçer Apartmanı'nın müteahhidi Mehmet Özkan adliyeye sevk edildi
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