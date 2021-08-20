Aileden CHP’li olduğunu söyleyen sel mağduru Nurten Özçelik: Ben böyle çalışma görmedim, artık AK Partiliyim





Dün sosyal medyada gündeme gelen ve "Ben aileden CHP'liyim. Kimse kusura bakmasın bu saatten sonra AK Partiliyim. İki bakanımız her gün yanımızda" sözleriyle gündeme gelen Nurten Özçelik ile bir süre sohbet eden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Apartmanın etrafı bu akşam yapılacak değerlendirme sonrasında yapılacak.