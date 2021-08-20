Aileden CHP'li olduğunu söyleyen sel mağduru Nurten Özçelik: Ben böyle çalışma görmedim, artık AK Partiliyim
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Sel afetinin yaşandığı Kastamonu’nun Bozkurt ilçesinde yürütülen çalışmaları gördükten sonra “Aileden CHP’liyim, ben böyle çalışma görmedim, artık AK Partiliyim” sözleriyle gündeme gelen selzede kadın, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile görüştü. Selzede kadın, Bakan Soylu’ya “Allah sizleri başımızdan eksik etmesin” dedi.