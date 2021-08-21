Malazgirt’e hazırız

Bitlis
'in Ahlat
ilçesine bağlı Çarho mevkisinde 400 bin metrekare alana inşa edilen millet bahçesinin 135 bin metrekaresi uygulama alanı olarak kullanılacak. 50 çadırdan oluşan 1071 Sultan Alparslan Ahlat Otağı
'nda, Malazgirt Zaferi
kutlamalarının 950. yıldönümü gerçekleştirilecek. 23 -26 Ağustos tarihleri arasında yapılacak kutlamalar, Türk Yıldızları'nın akrobasi gösterisiyle başlayacak, yöresel halk dansları, mehteran gösterileri, güreş müsabakaları, okçuluk, atlı okçuluk, kökbörü gibi etkinliklerle devam edecek.
Çalışmaları inceleyen Ahlat Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban, gazetecilere, bu yıl 55 büyükelçiyi Ahlat'ta ağırlayacaklarını söyledi. Okçular Vakfı
Başkanı Haydar Ali Yıldız da 25 Ağustos'taki programa Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın da katılacağını söyledi. Yıldız, "Dünyanın en büyük Türk ve İslam kabristanlığı olan Selçuklu kabristanlığını ziyaret edecekler, daha sonra Ahlat Millet Bahçesi'ndeki etkinliklerimizi ziyaret edecekler. Akabinde diğer yıllardan farklı olarak büyükelçiler burada olacak, Cumhurbaşkanımızın kabulleri olacak" dedi. Türk tarihinin en önemli dönüm noktalarından birisi olan Malazgirt
Zaferi etkinlikleri çerçevesinde Anadolu'ya açılan kapıların başlangıcı olan Kars
Ani'de de toplantı yapıldı. Dünya Etnospor Konfederasyonu
Başkanı Bilal Erdoğan
, Okçular Vakfı Başkanı Haydar Ali Yıldız ile birlikte Kars'a geldi. Erdoğan ve Yıldız, Sultan Alparslan
'ın Anadolu'ya ilk girdiği yer olan Ani Ören Yeri'ni gezerek, burada yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi aldı.