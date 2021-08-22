İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’dan A Haber’e özel açıklamalar

Çok değişik yorumlar yapılabilir, çok değişik tartışmalar yapılabilir. Altyapı zararları var, köylerin yolları gitmiş. Şehrin altyapısı gitmiş. Burada esnaf kalmadı desem yeridir, sanayi sitesi kalmadı desem yeridir. 500-600 yıllık bir kültürü, birikimi, anlayışı tamamen yok etmiş, tarumar etmiş ama bunun yanı sıra insanlarımız hayatını kaybetti.

82 VATANDAŞIMIZ HAYATINI KAYBETTİ

Şu anda kayıp olarak ulaştığımız, vefat eden vatandaşlarımızın sayısı 82. 15 kişi için de arama çalışmalarımız hâlâ devam ediyor. Bütün arama çalışmalarımızı havada ve karada devam ettiriyoruz. Acılar var; hatıralar gitmiş, birikimler gitmiş. Şehrin anatomisi çökmüş. Bir kısmını kısmi olarak götürmüş, bir kısmı tamamen götürmüş. Bütün bunları yaparken de hakikaten hepimizi etkileyen bir tablo ve manzara bırakmış. Bu gri tablonun yanında başka manzaralar da var. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla biz sel bölgesindeydik. Saat 1 gibi yağmur ritim değiştirince, büyük bir sel haline dönünce hemen bölgeye geldik.

Bana bir telefon geldi eski tanıdığımdan 'abi çoluk çocuk çatıdayız bizi kurtarın' diye. İner inmez helikopterden baktım ki sel başka bir noktaya gelmiş burada. Hemen Cumhurbaşkanımıza arz ettik durumu, kendileri bir görevlendirme verdi. 3 araba heyelanlı yoldan geçtik, yol boyunca aracımızı değiştirmek durumunda kaldık. O saatten itibaren kamu tüm gücüyle burada, Türkiye tüm gücüyle burada, Allah razı olsun halkımızdan, milletimizden tüm güçleriyle buradalar. Herkes bir taraftan el vermeye çalışıyor. Giresun Görele'deki afetin 5 katı büyük demiştim ama ondan da daha fazla. El birliğiyle bunun altından çıkacağız. 100'ün üzerinde köprü gitti. Bir köy yolu bir yerde 1 KM, bir yerde 500 metre gitti. Bir köprüyü iyileştirme çalışması yapabilirsiniz ama yeni baştan inşa etmek bambaşka bir şey. Devlet bütün kurumlarıyla, belediyeler, yerel yönetimler, il özel idareler herkes, yaklaşık 8 valiyle çalışıyoruz bu bölgede. Her birine bölge verdik. Kaymakamlar Ayancık'ın içerisinde her biri zarar tespit çalışmaları yapıyor. 1600'ün üzerinde araba hasar gördü, yaklaşık 400'ün üzerinde araba denize gitti. Esnaflarımızın dükkanlarında bir iğne bile kalmadı. Arhavi'de o tabloyu gördüm burada da defalarca gördüm. Dükkanın içerisinde oturmuş, hiçbir şeyi yok. '45 yıllık emeğim gitti' diyor.

Şu ana kadar sel bölgesi için başlatılan yardımda toplanan tutar 260 milyon TL

Tahminlerin ötesinde büyük bir afet.

(Batı Karadeniz'deki sel felaketi) Yangından dönerken sel afetinin haberini aldım.

Türkiye, kamu, milletimiz tüm gücüyle burada.

El birliği ile bunun altından çıkacağız.