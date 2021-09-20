Video Haber Bakan Soylu, Ampute Futbol Milli Takımı sporcularıyla görüştü

Bakan Soylu, Ampute Futbol Milli Takımı sporcularıyla görüştü

Bakan Soylu, Ampute Futbol Milli Takımı sporcularıyla görüştü
20.09.2021 | 08:57

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Avrupa Şampiyonası finalinde İspanya'yı 6-0 yenerek üst üste ikinci kez şampiyon olan Ampute Milli Futbol Takımı'nı telefonla görüntülü arayarak kutladı.

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Ampute Futbol Milli Takımı, Polonya'nın Krakow kentinde düzenlenen 2021 Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası final müsabakasında İspanya'yı 6-0 yenerek şampiyon oldu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, milli sporcularla telefonda görüntülü görüşerek şampiyonluğu kutladı. Soylu, Twitter hesabından paylaştığı kutlama mesajında da şu ifadelere yer verdi:


"Göğsünüzdeki ay yıldızlı armayla, kocaman yüreklerinizle gururumuzsunuz bizim çocuklar. 2021 Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası finalinde İspanya'yı 6-0 mağlup ederek şampiyon olan Ampute Futbol Milli Takımımızı ve yönetimini tebrik ediyorum."

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