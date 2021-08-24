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Giriş Tarihi: 24.8.2021

Afganistan krizinde Erdoğan’dan diploması atağı

ERDEM ANILAN ERDEM ANILAN
Afganistan krizinde Erdoğan’dan diploması atağı

Afganistan’daki gelişmeleri dünya sessiz sedasız takip ederken Başkan Erdoğan, ülkedeki geçiş süreci ve göç krizine karşı dünya liderleriyle telefonla görüşerek atılması gereken adımları masaya yatırdı

Taliban'ın kontrolü sağladığı Afganistan'daki gelişmeler pek çok ülkede endişeyle karşılanırken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, göç baskısı başta olmak üzere pek çok soruna çözüm odaklı yaklaşımını dünya liderleriyle paylaştı. Sosyal medya hesaplarından, yürüttüğü diplomasi trafiğine ilişkin paylaşımda bulunan Erdoğan, "Bölgemizde istikrarı sağlamak, ülkemizi göç baskısına karşı korumak ve milletimizin huzurunu temin etmek için gereken tüm adımları atmaya devam edeceğiz" dedi. Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Almanya Başbakanı Angela Merkel, Irak Başbakanı Mustafa Kazımi, İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski ve Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel'e ilettiği mesajları paylaştı:

Yunanistan Başbakanı Miçotakis: Göç konusunda işbirliğinin karşılıklı anlayış ve çıkarlara dayalı ilerletilmesi gereğini vurguladık.
Rusya Devlet Başkanı Putin: Afganistan'da kurulacak yeni hükümetin kapsayıcı ve temsil edici olması gerektiğini söyledik.
Almanya Başbakanı Merkel: Afgan göçünün krize dönüşmeden çözüme kavuşturulması noktasında Avrupa'ya önemli görevler düşüğünü ifade ettik.

Irak Başbakanı Kazımi: Ticari, askeri, istihbari ilişkilerdeki gidişattan memnun olduğumuzu, terörle mücadelede işbirliğimizi artırmamız gerektiğini söyledik.
İngiltere Başbakanı Johnson: BM Mülteciler Yüksek Komiserliği başta, ilgili BM kuruluşlarının mali katkıları artırılarak daha etkin rol oynamalarıyla, göç baskısının azaltılabileceğini dile getirdik.
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski: Stratejik işbirliğimizi güvenlikten savunma sanayiine, turizmden ticarete, her alanda geliştireceğimizi söyledik.
AB Konseyi Başkanı Michel: AB üyelik müzakerelerinin yeniden başlatılması, 18 Mart Mutabakatı'nın hayata geçirilmesi beklentimizi yineledik. 5 milyon sığınmacıya ev sahipliği yapan Türkiye'nin ilave bir göç yükünü kaldıramayacağının altını çizdik.

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Afganistan krizinde Erdoğan’dan diploması atağı
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