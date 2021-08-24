CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Habertürk TV'de Fatih Altaylı'nın sunduğu Teke Tek programına konuk oldu. Mansur Yavaş, programda zor anlar yaşadı.
"NEYSE ŞİMDİ BULAMADIM"
Fatih Altaylı, "İlgimi çeken şu oluyor. Hep projeler var ama gerçekleşen şey çok az." ifadelerini kullandı. Altaylı'nın sözleri karşısında zor anlar yaşayan Mansur Yavaş ise, "İhalesi yapılacak, projesi var. Neyse şimdi bulamadım." ifadeleriyle geçiştirici bir cevap verdi.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın zor anları! Projeler soruldu, "Neyse şimdi bulamadım" dedi
SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU
Öte yandan Mansur Yavaş'ın canlı yayında yaşadığı zor anlar sosyal medyada gündem oldu. Sabah Gazetesi Yazarı Hilal Kaplan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Aradan 2,5 yıl geçmiş. İcraat soruluyor, hâlâ proje diyor." ifadelerini kullandı.
AK Parti Tanıtım ve Medya Başkan Yardımcısı Ömer Arvas ise, "HaberTürk'ü Millet İttifakı'nı parlatma mecrası haline getiren Fatih Altaylı'ya canlı yayın şoku." notuyla görüntüleri paylaştı.
AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, "Yapılmış bir şey bulamıyorsun çünkü yaptığın bir şey YOK. Onun altında da yok, şunun altında da yok. YOK, YOK, YOK…" paylaşımını yaptı.
AK Parti MKYK Üyesi / 27.Dönem Ankara Milletvekili Lütfiye Selva Çam: İyi bir eser ancak iyi bir emek ve beceriyle olur. Muhalefetten kimi bulursa ekrana çıkaran Fatih Altaylı sayesinde bu akşam anladık ki; OLMAYAN bir eserin projesini danışmanlar kartlara döküp teslim etse dahi;meğer onları sırasıyla takdim edebilmek için de bir beceri gerekiyormuş.
Mehmet Ardıç: Mansur Yavaş'ın boş vaatlerine Fatih Altaylı bile dayanamadı! Altaylı 'Sayın başkan hep projeden bahsediyorsunuz, yapılacak diyorsunuz, yapılan bir şey yok..' ifadelerini kullandı. Altaylı'nın ifadelerine karşılık Mansur Yavaş yine bir projesinin olduğundan bahsetti.
Mustafa Aydın: Ankara halkına soruyorlar ? Sokakta Mansur Yavaş'ın üç projesi sayabilir misiniz cevap yok bugün Fatih altaylı kendisine sordu Mansur Yavaş'ın kendisi bile cevap veremedi çünkü üç yıl oldu bir tane bile proje yok ah Ankara ah kimlerin eline kaldın…