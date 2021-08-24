Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın zor anları! Projeler soruldu, "Neyse şimdi bulamadım" dedi

AK Parti Tanıtım ve Medya Başkan Yardımcısı Ömer Arvas ise, "HaberTürk'ü Millet İttifakı'nı parlatma mecrası haline getiren Fatih Altaylı'ya canlı yayın şoku." notuyla görüntüleri paylaştı.

AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, "Yapılmış bir şey bulamıyorsun çünkü yaptığın bir şey YOK. Onun altında da yok, şunun altında da yok. YOK, YOK, YOK…" paylaşımını yaptı.

AK Parti MKYK Üyesi / 27.Dönem Ankara Milletvekili Lütfiye Selva Çam: İyi bir eser ancak iyi bir emek ve beceriyle olur. Muhalefetten kimi bulursa ekrana çıkaran Fatih Altaylı sayesinde bu akşam anladık ki; OLMAYAN bir eserin projesini danışmanlar kartlara döküp teslim etse dahi;meğer onları sırasıyla takdim edebilmek için de bir beceri gerekiyormuş.