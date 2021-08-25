Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın zor anları! Projeler soruldu, "Neyse şimdi bulamadım" dedi
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CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Habertürk'te katıldığı bir programda projelerin sorulması üzerine zor anlar yaşadı. Fatih Altaylı'nın "Hep projeler var ama, gerçekleşen şey pek az" sözleri üzerine Mansur Yavaş, "İhalesi yapılacak, projesi var. Neyse şimdi bulamadım." ifadeleriyle geçiştirici bir cevap verdi.