Yalan haberlere sarılan muhalefete Cumhur İttifakı’ndan sert tepki: Bu yıkım siyasetinin adı yalan terörüdür

AK PARTİ GRUP BAŞKANVEKİLİ AKBAŞOĞLU: KURGU VE KUMPASIN KURUCUSU

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, sabah.com.tr'ye yaptığı değerlendirmede şu ifadeleri kullandı:

Gerçekten bu konu ile ilgili uydurma bir siyaset peşinde koşan ittifak ile karşı karşıyayız. Bilinçli bir tercih olarak yalan terörünü sürdürme niyetindeler.

Milyonlarca öğrencinin gireceği üniversite sınavından bir gün önce T24 tarafından yayınlanan yalan bir haber ile kaotik bir durum olulturmaya çalıştılar.

T24 amacına ulaştıktan sonra bu yalan haberi silerek özür diledi. Bu bundan sonra yapacakları operasyon haberlerine zemin hazırlamak için atılmış bir adımdı.

Kaynak kendisini yalanladığı halde, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yalancı kaynağını doğru kabul ederek paylaşımlarını silmedi, özür dilemedi. Bu durum ile Kılıçdaroğlu'nun bu kurgu ve kumpasın kurucusu olduğu görüldü.

"HAKİKATİN PEŞİNDE DEĞİLLER, OPERASYONEL FONKSİYON ÜSTLENİYORLAR"

ABD Başkanı Joe Biden'ın 'Erdoğan'ı devirmek için muhalefetle işbirliği yapacağız' sözleri ve Gezi olaylarından günler önce yabancı kuruluşların basın aracı yeri ayırtmasını hatırlatan Akbaşoğlu sözlerini şöyle sürdürdü:

Bir zaman önce ABD seçime Joe Biden seçimlere giderken, 'Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı muhalefet ile devirmek istediğini' söylemişti. Bu amaçla muhalefeti genişleteceklerini belirtmişti.

Kılıçdaroğlu ve Akşener bu uluslararası planın yürütücüleri olarak tescil edilmiş vaziyette.

Menfaatlerini müstevlilerin siyasi emelleriyle tevhit etmiş durumdalar. CHP ve İP bu fonksiyonda siyaset yaptığını delillendiriyor.

Özellikle Gezi olayından önce canlı yayın araçlarını konumlandırmak için yer ayarlayan medyanın konumu da bu olayda yine görülüyor.

Beraber hareket eden bu medya kuruluşlarının hakikatin peşinde olmadıkları, operasyonel fonksiyon üstlendikleri görülüyor.