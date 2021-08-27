Son dakika: Bombalı saldırı ve birçok eylemin planlayıcısıydı! Turuncu kategorideki Lilit Amed böyle yakalandı





Geçtiğimiz gün Diyarbakır TEM Şube Müdürlüğü, Özel Harekat Şube Müdürlüğü ve Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen operasyonla Hatun Dağtaş sağ olarak yakalandı. Operasyonda teröriste yardım ve yataklık eden 2 kişi de gözaltına alınırken, evde yapılan aramada 1 Kalaşnikof piyade tüfeği,1 Glock marka tabanca, 2 el bombası ve çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

Bombalı saldırı ve birçok eylemin planlayıcısıydı! Turuncu kategorideki Lilit Amed yakalandı