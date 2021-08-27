Bombalı saldırı ve birçok eylemin planlayıcısıydı! Turuncu kategorideki Lilit Amed yakalandı
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Emniyet İstihbarat Başkanlığı koordinesinde Diyarbakır’ın Kocaköy ilçesine bağlı bir köy evine düzenlenen operasyonda PKK terör örgütünde sorumlu düzeyde faaliyet yürüten Turuncu Kategorideki örgüt mensubu Lilit Amed kod adlı Hatun Dağtaş gözaltına alındı. Teröristin bombalı saldırı ve birçok eylemin planlayıcısı olduğu bildirildi.