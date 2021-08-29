Başkan Erdoğan’dan 2 çağrı: Yüz yüze eğitim süreci ve koronavirüs aşısında...

Son dakika... Başkan Recep Tayyip Erdoğan Bosna-Hersek ve Karadağ ziyaretleri sonrasında dönüş yolunda gazetecilerin gündeme dair sorularını cevaplandırdı. Erdoğan'ın ifadeleri içerisinde yüz yüze eğitim formatıyla okulların açılacağı süreçte öğrencilere, ve yeni normalleşme döneminde vatandaşlara koronavirüs aşısına ilişkin çağrıları da yer aldı. Başkan Erdoğan Yüz yüze eğitim başlarken gençlere cep telefonlarıyla uzun zamanlar geçirmemeleri konusunda çağrı yaparken vatandaşlara koronavirüse karşı elimizdeki en büyük kozlardan olan aşılarını yaptırmaları ve bilime güvenmeleri konusunda seslendi. İşte Erdoğan'ın son dakika açıklamaları;
VATANDAŞLARIMA ÇAĞRIM AŞI KONUSUNDA HASSASİYET GÖSTERMELERİ
Soru: Yeni tip corona virüse (Covid-19) karşı geliştirilen yerli aşı Turkovac'ın Faz-3 aşaması da uygulanmaya başladı. Faz-3 aşamasının ardından ilk aşımıza da kavuşacağımız ifade ediliyor. Bazı vatandaşlarımızın çekinceleri var aşı olmakta tereddüt ediyorlar, tavsiyeleriniz neler efendim?
Benim tavsiyem tabi ki vatandaşımızın, halkımızın kesinlikle aşı konusunda özellikle hassasiyet göstermesi, aşı olması, olmayanlara da tavsiye etmesi, onların da aşı olmalarını sağlamasıdır. Çünkü biz aşıyı ne kadar yaygınlaştırırsak o zaman ben inanıyorum ki bir an önce vaka sayısı da, vefat sayısı da azalacaktır. Bilim bunu söylüyor. Tabi yaklaşımımız aşıda zorlama olmaması, bunun gönüllülük esasına göre yapılmasıdır.
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN SON DAKİKA YÜZ YÜZE EĞİTİM AÇIKLAMASI: BU DÖNEMDE O TELEFONLARDAN UZAK KALSINLAR
Soru: 6 Eylül 2021 itibarıyla tüm kademelerde haftada 5 gün yüz yüze eğitime başlanıyor. Öğrenciler, yaklaşık 1,5 sene pandemi gerekçesiyle yüz yüze eğitim ve öğretimden uzak kalmak zorunda kaldı. Öğrenciler, veliler ve öğretmenlere yeni eğitim ve öğretim döneminde tavsiyeleriniz var mı?
Tabi çocuklarımızın gerçekten okuldan, öğretmenden bu kadar uzak kalmış olmaları onlarda da belli bir rehaveti ister istemez meydana getirdi. Ama şimdi 6'sından itibaren yeni süreç başlıyor. Ben inanıyorum ki bu yeni süreçte artık yavrularımız hem kitaplarına hem bilgisayarlarına kavuşacaklar. Tüm bunlarla beraber tavsiyem şu, çocuklarımız mümkün olduğunca ellerindeki o cep telefonlarından uzak kalsınlar. Çünkü bu onlarda bağımlılık oluşturabiliyor. Zaten uzmanlar da bunun sıkıntısına dikkat çekiyorlar, bundan uzak kalmalarını tavsiye ediyorlar.