884 bin kişiyle aşının güvenliği ispatlandı! mRNA aşıları güvenli

Ülke çapında mRNA Covid-19 aşısının güvenliğinin araştırıldığı The New England Journal of Medicine dergisinde yayınlanan "Safety of the BNT162b2 mRNA Covid-19 Vaccine in a Nationwide Setting" başlıklı çalışmanın sonucuna göre aşının ciddi yan etkileri olmadığı tespit edildi.