SON DAKİKA | Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid’den A Haber’e özel açıklamalar

Pasaport ve vizesi olanlar isterse gidebilir. Burada kesinlikle kalsınlar diye bir şey demiyoruz, bir sorunumuz yok. Burada kaldıklarında da bir sorun yok. Bu ülke onların da ülkesi. Ama bir durum var o da bu insanların belgesiz çıkmalarını istemiyoruz. Çünkü belgesiz ülkeden çıktıklarında gittikleri yerlerde sorun yaşayacaklardır.

TÜRKİYE'NİN HAVALİMANINDA ROLÜ NE OLACAK?

Türkiye bize göre kardeş bir ülke ve iktidardaki hükümetle iyi ve güvenilir ilişkiler kurmak istiyoruz. Daha önceki sorun şu şekildeydi; biz hiçbir zaman askeri güçlerin Afganistan'da olmasını istemedik. Ve kardeş ülke Türkiye'den de istediğimiz şu idi; burada askerlerini bırakmasın. Bizim ihtiyacımız yok. Biz kendi güvenliğimizi sağlayabiliriz. Elbette eğer teknik ya da lojistik konularda bir iş birliğine ihtiyacımız olursa destek istersek biz isteriz. Bu konuda bizimle Türkiye ya da diğer ülkeler iş birliği yapabilir.

"TÜRKİYE BİZE GÖRE KARDEŞ BİR ÜLKEDİR"

Türkiye ile iletişimi nasıl kuruyorsunuz?

Öncelikle Türkiye gerçektende bize kardeş bir ülke ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a çok teşekkür ediyoruz. Bizim Türk Milleti ile tarihi bir bağımız var. Türk milleti ile çok ortak yönümüz var. Mezhep ve inanç konusunda Türk halkı Müslüman kardeşlerimizdir. Buradaki sorun ABD'nin işgal sorunuydu. Biz işgalin tamamen bitmesini istedik. NATO çerçevesinde gelen ülkelerin askeri dahil işgalin bitmesini istedik. Türkiye ile biz bir kanal istiyoruz. Ayrı bir şekilde yol almak istiyoruz. Çünkü Türkiye bize göre kardeş ve Müslüman bir ülkedir. O yüzden ayrı bir yol izlemek istiyoruz. Bundan sonra biz istiyoruz ki; Türkiye ile ilişkilerimiz pekişsin ve iki ülke birbirine güvenebilsin. Sadece havalimanı konusunda biz iş birliğinden bahsetmiyoruz. Aynı zamanda eğitim şekli konusundaki deneyimler konusunda da ihtiyacımız var. Türkiye ile ticari konularda iş birliği yapmak istiyoruz ve ekonomik kalkınma ile ilgili deneyimlerimizi paylaşmak istiyoruz. Biz Türkiye ile itimadı olan bir iş birliği istiyoruz."