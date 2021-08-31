SON DAKİKA | Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid’den A Haber’e özel açıklamalar | Video

Son dakika haberleri: Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid, A Haber Dış Haberler Koordinatörü Orhan Sali’nin sorularını yanıtladı. Taliban DEAŞ hakkında ne düşünüyor? Türkiye ile ilişkiler nasıl olacak? 1 Eylül'de Afganistan'ı ne bekliyor? Tüm bu soruların cevabı A Haber ekranlarında...