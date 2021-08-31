Son dakika: Yüz yüze eğitim dönemi başlıyor! Yarın kritik gün





'VELİLER DE HAZIRLANMALI'

Uzun bir aradan sonra anne babaları ve çocukları okul heyecanı sardı. Uzmanlar ise "Bu yıl öğrenciler kadar, öğretmenler ve veliler de okula iyi hazırlanmalı" diyor. İşte uzmanlardan birkaç öneri:

Okulun ilk günlerinde çocuklarda alışık olduğumuz tavırlarda, alışkanlıklarda davranış değişiklikleri hatta olumsuz davranışlar görebiliriz.

Ebeveynler için de çok anlamlı ve özel bir gün olan okula başlangıç abartılmadan yaşanmalı. Okula yeni başlayacak çocuğa aşırı kalabalıklarla eşlik edilmemeli, kalabalık erişkinin olması durumu doğal olmaktan çıkarır.