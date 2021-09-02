PKK’nın sonunu anneler getirecek





'HDP VE PKK KAYBETTİ'

Eylemi başlatan annelerden biri olan ve bir ay önce oğluna kavuşan Ayşegül Biçer: Bir anne ile başlayan eylemimiz binlerce anneye ulaştı. HDP ve PKK ile onların destekçilerinin tüm engellemeleri ile ölüm tehditlerine rağmen anneler, evlat nöbetini kararlılıkla bugünlere taşımayı başardı. Diyarbakır'da başlayan annelerin evlat çığlığı, Van, Hakkâri, Muş, İzmir, Şırnak ve sınırları aşarak Almanya'ya kadar yayıldı. Bu eylem sayesinde, herkes HDP'nin gerçek yüzünü gördü. HDP ve PKK kaybetti.