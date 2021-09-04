Son dakika: Başkan Erdoğan’dan Filenin Sultanlarına tebrik

Son dakika haberleri: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "CEV 2021 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda bronz madalya kazanarak bizleri gururlandıran A Milli Kadın Voleybol Takımımızı gönülden tebrik ediyorum. Son ana kadar mücadeleyi bırakmayan Filenin Sultanları'na tüm Türkiye adına şükranlarımı sunuyorum." ifadelerini kullandı.