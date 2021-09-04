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Giriş Tarihi: 4.9.2021 20:34 Son Güncelleme: 4.9.2021 20:43

Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Filenin Sultanlarına tebrik

Son dakika: Başkan Erdoğan’dan Filenin Sultanlarına tebrik

Son dakika haberleri: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, CEV 2021 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası’nda bronz madalya kazanan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı tebrik etti.

Son dakika haberleri: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "CEV 2021 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda bronz madalya kazanarak bizleri gururlandıran A Milli Kadın Voleybol Takımımızı gönülden tebrik ediyorum. Son ana kadar mücadeleyi bırakmayan Filenin Sultanları'na tüm Türkiye adına şükranlarımı sunuyorum." ifadelerini kullandı.

MİLLİLERİMİZ AVRUPA ÜÇÜNCÜSÜ OLDU

2021 Avrupa Voleybol Şampiyonası yarı finalinde Sırbistan'a setlerde 3-1 mağlup olan A Milli Kadın Voleybol Takımı, üçüncülük maçında bronz madalya mücadelesi için Hollanda'nın karşısına çıktı. Hollanda'yı setlerde 3-0 mağlup eden Filenin Sultanları, Türkiye'ye bronz madalyayı alarak dönüyor.

Son dakika: Filenin Sultanları Avrupa Voleybol Şampiyonası’nda bronz madalya aldı!

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Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Filenin Sultanlarına tebrik
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