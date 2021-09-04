Filenin Sultanları üçüncülük maçında Hollanda karşısında! Hedef bronz madalya...

2021 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda yarı finale kadar namağlup gelen Filenin Sultanları, yarı finalde Sırbistan engelini aşamadı. Geçtiğimiz akşam oynanan zorlu mücadelede setlerde 3-1 kaybeden A Milli Kadın Voleybol Takımı, bu akşam saat 18.00'de üçüncülük maçı için Hollanda'nın karşısına çıktı.
Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da oynanan yarı final maçlarının ardından final ve üçüncülük müsabakasında eşleşmeler belli oldu.
Yarı finalde Hollanda'yı 3-1 yenen İtalya, Stark Arena'nın ev sahipliği yapacağı ve TSİ 21.00'de başlayacak final karşılaşmasında Sırbistan ile altın madalya mücadelesi verecek.