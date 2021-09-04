Haberler Spor Haberleri Tüm Sporlar Haberleri Filenin Sultanları üçüncülük maçında Hollanda karşısında! Hedef bronz madalya...
Giriş Tarihi: 4.9.2021 17:40

Filenin Sultanları üçüncülük maçında Hollanda karşısında! Hedef bronz madalya...

Filenin Sultanları üçüncülük maçında Hollanda karşısında! Hedef bronz madalya...

2021 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası yarı finalinde güçlü rakibi Sırbistan'a setlerde 3-1 mağlup olan A Milli Kadın Voleybol Takımı, turnuvayı bronz madalya alarak tamamlamak adına üçüncülük maçında Hollanda karşısına çıkıyor. Saat 18.00'de başlayan mücadele, TRT Spor ekranlarından naklen yayınlanıyor.

2021 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda yarı finale kadar namağlup gelen Filenin Sultanları, yarı finalde Sırbistan engelini aşamadı. Geçtiğimiz akşam oynanan zorlu mücadelede setlerde 3-1 kaybeden A Milli Kadın Voleybol Takımı, bu akşam saat 18.00'de üçüncülük maçı için Hollanda'nın karşısına çıktı.

TRT Spor'dan naklen yayınlanan karşılaşmanın canlı takibini haberimizden yapabilirsiniz.

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da oynanan yarı final maçlarının ardından final ve üçüncülük müsabakasında eşleşmeler belli oldu.

Yarı finalde Hollanda'yı 3-1 yenen İtalya, Stark Arena'nın ev sahipliği yapacağı ve TSİ 21.00'de başlayacak final karşılaşmasında Sırbistan ile altın madalya mücadelesi verecek.

EN ÇOK OKUNANLAR

Ünlü şarkıcı Kibariye'den yıllar sonra gelen Seda Sayan itirafı: Kazandığım paradan, kalacağım eve kadar...
Usta oyuncu Ferhan Şensoy'un cenazesine gölge düşüren olay! Büyük saygısızlık...
KYK yurt başvuruları başladı mı? 2021-2022 öğretim yılı KYK yurt başvurusu ne zaman yapılacak, şartları ve ücretleri nedir?
Son dakika haberi | 10 milyon vatandaşı doğrudan ilgilendiriyor: Borçlar siliniyor, devlet ödeyecek
Son dakika haberleri: Galatasaray'dan Gedson Fernandes için son teklif! Transferde Pjanic detayı
Son dakika haberi | Bülent Eczacıbaşı'ndan silahlı korumalarıyla baskın! Bodrum bu skandalı konuşuyor
Ne kadar miras bıraktığı belli oldu! İngiliz turist Türk otel çalışanına mirasından pay vermişti...
Son dakika haberleri | Tekirdağ'da korkunç tren kazası: 6 ölü 7 yaralı
Beton dökülen kuyulardan petrol fışkırıyor
Usta yazarlar 4 büyükleri değerlendirdi! 'Bizi kurtarın diye ağlayacaklar'
ARKADAŞINA GÖNDER
Filenin Sultanları üçüncülük maçında Hollanda karşısında! Hedef bronz madalya...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA