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Giriş Tarihi: 6.9.2021 12:15 Son Güncelleme: 6.9.2021 12:21

Son dakika: Bakan Kurum'dan TOKİ indirim kampanyası açıklaması: 21 Eylül'de yoğun talep üzerine başlatıyoruz

Son dakika: Bakan Kurum’dan TOKİ indirim kampanyası açıklaması: 21 Eylül’de yoğun talep üzerine başlatıyoruz

SON DAKİKA HABERİ: Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Twitter hesabından TOKİ'nin her yıl yapılan indirim kampanyasının bu yıl da yoğun talep üzerine başlatılacağını duyurdu. Kurum, kampanyanın 21 Eylül'de start alacağını bildirdi. İşte Bakan Kurum'un son dakika açıklaması...

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: TOKİ Başkanlığımızca, borcunu erken ödeyip tapusunu hemen almak isteyen konut ve iş yeri alıcılarına yönelik her yıl yapılan indirim kampanyasını, yoğun talep üzerine bu yıl ikinci kez 21 Eylül'de tekrarlıyoruz.

Kampanyamızdan yararlanmak isteyen vatandaşlarımız, 21 Eylül – 19 Ekim 2021 tarihleri arasında başvurularını yapabilecek. Borcunun tamamını ya da en az %25'ini peşin ödeyen vatandaşlarımız %22 indirim kampanyasından faydalanabilecek.

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Son dakika: Bakan Kurum'dan TOKİ indirim kampanyası açıklaması: 21 Eylül'de yoğun talep üzerine başlatıyoruz
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