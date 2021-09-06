Son dakika haberi... Kabine Toplantısı sona erdi! Başkan Recep Tayyip Erdoğan’dan rezerv açıklaması: 118 milyar doları aştı

"FELAKETLERİN İZİNİ SİLMEKTE KARARLIYIZ"

Bugüne kadar afet bölgesine 287 milyon ödenek aktarılmıştır. Afetler için düzenlenen yardım kampanyasında toplanan mebla 345 milyon lirayı buldu. Üç afet bölgesinde vatandaşlarımızın 509 milyon liralık zararı çıktı. Zarar gören çiftçilerimizin sayısı 3 bin 800 civarında. Hiçbir vatandaşı mağdur etmeden felaketlerin izini silmekte kararlıyız.

"TÜRKİYE DÜNYADA İNGİLTERE'DEN SONRA İKİNCİ SIRADA YER ALDI"

Geçtiğimiz yıl pek çok ülke krizin etkisini azaltmak için genişleyici politikalar yöneldi. Böylesine zorlu bir dönemde Türkiye, salgının olumsuz etkileriyle mücadelede başarılı oldu. Uyguladığımız kararlı ve etkin politikalar ile büyümeyi destekleyici adımlar önemli rol oynadı. Türkiye ekonomisi kesintisiz büyümesini sürdürdü. Bu senenin ilk yarısında da güçlü büyüme devam etti. Türkiye, yılın ilk çeyreğinde, %7,2, ikinci çeyreğinde %21,7'lik büyümeye ulaştık. Türkiye bu başarısıyla dünyada İngiltere'den sonra ikinci sırada yer aldı.

"BİR DİĞER OLUMLU GELİŞME İSE YEDİ ÇEYREKTİR BÜYÜMEYE DEVAM ETMESİDİR"

Sanayi üretimi büyümenin sürükleyici gücü haline geldi. Bir diğer olumlu gelişme ise makine teçhizat yatırımlarımızın yedi çeyrektir büyümeye devam etmesidir. Bu rakamlar büyüme potansiyelimizi daha da artıracaktır.

"İHRACATIMIZ REKORLAR KIRMAYA DEVAM EDİYOR"

İhracatımız rekorlar kırmaya devam ediyor. Ağustos itibarıyla 207 milyar doları aştı. Dünya ihracatından aldığımız pay da artıyor. Salgın nedeniyle tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de zayıflayan turizm sektörü toparlamaya girdi. Cari işlemler açığımız yılın ilk yarısında geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre, 7.6 milyar dolar azalarak 13.6 milyar dolar seviyesine geriledi.

"DÖVİZ REZERVLERİMİZ 118 MİLYAR DOLARI AŞMIŞ DURUMDA"

Geçen seneyi 93.3 milyar dolarla kapattığımız döviz rezervleri, özellikle muhalefet burayı iyi dinlesin, 27 Ağustos itibarıyla 118 milyar doları aşmış durumda. Bu yılın ilk yarısında sağlanan istihdam artışı 1.5 milyonu aştı. Enflasyon meselesinin de üstesinden geleceğiz. Enflasyonun kalıcı olarak tek haneli rakamlara inmesini hedefliyoruz.

"EKONOMİNİN YÜZDE 5.3 BÜYÜMESİNİ ÖNGÖRÜRÜYORUZ"

Mali disiplinin sürdürülmesi olmazsa olmazlarımız arasındadır. Bir defa bunu herkes bilecek. Bu yılı yüzde 9 civarında bir büyüme ile kapatmayı hedefliyoruz. Ekonominin yüzde 5.3 büyümesini öngörüyoruz.

Teknoloji odaklı sanayi hamlesini südürerek, KOBİ'lerin dijital dönüşümüne daha çok katkı sağlayacağız. Eğitimde fırsat eşitliğini tahkim edeceğiz. Kadınların elektroni ticaret faaliyetlerini teşvik edeceğiz.

"İHRACATTAKİ ARTIŞIN DEVAM ETMESİNİ BEKLİYORUZ"

Orta vadeli program dönemi boyunca ihracattaki artışın devam etmesini bekliyoruz. İhracatın 2021 yılında 211 milyar doları, program sonunda ise 250 milyar doları aşacağını düşünüyoruz. Turizm gelirlerinin 33 milyar dolara çıkmasını bekliyoruz.

"BÜTÇE AÇIĞINI 3.5 OLARAK REVİZE ETMİŞTİK, RAHAT ŞEKİLDE YAKALAYACAĞIZ"

Gümrük Birliği başta olmak üzere serbest ticaret anlaşmalarının güncellenmesini sağlayacağız. Uzak Ülkeler Stratejisini hayata geçireceğiz. Türkiye'ye coğrafi olarak uzak ancak ihracat potansiyeli yüksek ülkelerle ticareti geliştireceğiz. İhracatçıların potansiyel pazarlara erişimini hızlandıracağız. Bütçe açığını sene sonu yüzde 3.5 olarak revize etmiştik. İnşallah bu hedefi rahat şekilde yakalayacağız. Orta vadeli programımızın bir kez daha ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum.

ÇELTİK HASATI İÇİN ALIM FİYATLARI BELİRLENDİ

Salgınla mücadelede hala tek ve en önemli kozumuz aşıdır. Okulların açıldığı iş yerlerinin üretime geçtiği şu günlerde vatandaşlarımızı aşılarını yaptırmaya ve tamamlayamaya davet ediyorum. Önümüzdeki günlerde başlayacak çeltik hasatı için alım fiyatlarını belirledik. Baldo çeşidi için 5 bin 500 lira, Osmancık çeşidi için 4 bin 500 lira, Luna çeşidi için 4 bin lira alım fiyatı uygulanacaktır. Hasat döneminin ve alım fiyatlarının üreticilerimize hayırlı olmasını diliyorum.