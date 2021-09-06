Son dakika haberi... Kabine Toplantısı sona erdi! Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan önemli açıklamalar | Video

Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanlığı Kabinesi saat 16:20 sıralarında Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Masadaki ana gündem maddesi koronavirüs salgınına karşı mücadele olurken, ülke gündemindeki ve dünya gündemindeki önemli başlıklar da değerlendirildi. Türkiye'de bugün koronavirüsle mücadelede yeni bir döneme geçilirken, yüz yüze eğitimin başlaması ve göç tehdidi Kabine'de görüşülecek en önemli konular olarak dikkat geçti. Yaklaşık olarak 3 saat süren Kabine Toplantısı sona ererken, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ulusa sesleniş konuşması yaptı İşte son dakika haberinin detayları...