Marmaris Osmaniye mahallesinde çıkan yangında evleri ve içerisindeki eşyaları tamamen küle dönen Günay ve İlyas Şahin çiftçine Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ziyarete etmiş ve en kısa sürede ev sözü vermişti.

Şahin çiftinin yapılan evini Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum paylaştı. Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından kısa süre içinde yapımı tamamlanan evi paylaşan Bakan Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Marmaris'te çıkan yangınlarda evleri zarar gören Şahin ailemizin yeni yuvaları hayırlı olsun" ifadelerine yer verdi.

Bakan Kurum sözünü tuttu | Video



TOKİ tarafından 2+1, yaklaşık 100 metrekare oturma alanına sahip tek katlı binanın yapımı tamamlandı. Boyası-badanası, bahçe düzenlemesi ve bina içinde mutfak, mutfak dolabı, çamaşır makinesi ile buzdolabı yerleştirildi.