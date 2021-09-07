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Giriş Tarihi: 7.9.2021 19:44 Son Güncelleme: 7.9.2021 19:46

Bakan Kurum sözünü tuttu

HAYRETTİN ŞAŞMAZ HAYRETTİN ŞAŞMAZ
Bakan Kurum sözünü tuttu

Muğla Marmaris’te 29 Temmuz’da meydana gelen orman yangınında evleri küle dönen Şahin çiftinin yapılan evini Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum paylaştı. Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından kısa süre içinde yapımı tamamlanan evi paylaşan Bakan Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Marmaris’te çıkan yangınlarda evleri zarar gören Şahin ailemizin yeni yuvaları hayırlı olsun” ifadelerine yer verdi.

Marmaris Osmaniye mahallesinde çıkan yangında evleri ve içerisindeki eşyaları tamamen küle dönen Günay ve İlyas Şahin çiftçine Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ziyarete etmiş ve en kısa sürede ev sözü vermişti.

Şahin çiftinin yapılan evini Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum paylaştı. Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından kısa süre içinde yapımı tamamlanan evi paylaşan Bakan Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Marmaris'te çıkan yangınlarda evleri zarar gören Şahin ailemizin yeni yuvaları hayırlı olsun" ifadelerine yer verdi.

Bakan Kurum sözünü tuttu | Video


TOKİ tarafından 2+1, yaklaşık 100 metrekare oturma alanına sahip tek katlı binanın yapımı tamamlandı. Boyası-badanası, bahçe düzenlemesi ve bina içinde mutfak, mutfak dolabı, çamaşır makinesi ile buzdolabı yerleştirildi.

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Bakan Kurum sözünü tuttu
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